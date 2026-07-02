닥치고 호남 구애 작전… 당권 넘어 정권 안위용인가

편집국 정치 에디터

국회와 여야 정당, 청와대, 외교안보 부처 등을 두루 출입하며 20년 넘게 정치부 기자로 일했습니다. TV조선과 조선일보 정치부장을 지내고 지금은 편집국 정치 담당 에디터로 있습니다.