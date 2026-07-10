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도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 7월 스테이블코인 발행과 운영에 관한 규정을 담은 '지니어스법'에 서명한 뒤 이를 들어보이고 있다. 이보다 광범위한 스테이블코인과 가상 자산 규제를 담은 '클래리티법'이 조만간 상원을 통과하고 대통령 인준을 거쳐 제정될 예정이다. 전문가들은 이 법이 가상 자산 시장의 '룰'을 확립해 거래 규모를 폭발적으로 늘릴 가능성이 있다고 말한다. /AFP 연합뉴스
"미국이 정해주마"… 통과 임박 '클래리티법'이 푼 가상자산 5대 난제
김신영 기자
입력 2026.07.10. 03:00
업데이트 2026.07.10. 08:58
#김신영의 스테이블코인 스터디
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김신영 기자
경제부에서 한국은행에 출입하고 있습니다. 다양한 돈의 흐름을 취재합니다. 저서로는 <새로운 돈의 시대, 스테이블코인>이 있습니다. 조선멤버십에선 '스테이블코인 스터디'를 연재 중입니다.
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