'달러 식민지' 만드는 스테이블코인, 뒤에서 웃는 트럼프

경제부에서 한국은행에 출입하고 있습니다. 다양한 돈의 흐름을 취재합니다. 저서로는 <새로운 돈의 시대, 스테이블코인>이 있습니다. 조선멤버십에선 '스테이블코인 스터디'를 연재 중입니다.