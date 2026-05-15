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TOPSHOT - US President Donald Trump signs the GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act), which codifies the use of stablecoins -- cryptocurrencies pegged to stable assets like the US dollar or US bonds -- in the East Room of the White House in Washington, DC, on July 18, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)/2025-07-19 10:46:29/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
'달러 식민지' 만드는 스테이블코인, 뒤에서 웃는 트럼프
김신영 기자
입력 2026.05.15. 03:00
업데이트 2026.05.15. 23:50
#김신영의 스테이블코인 스터디
테더
국가 부채
김신영 기자
경제부에서 한국은행에 출입하고 있습니다. 다양한 돈의 흐름을 취재합니다. 저서로는 <새로운 돈의 시대, 스테이블코인>이 있습니다. 조선멤버십에선 '스테이블코인 스터디'를 연재 중입니다.
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