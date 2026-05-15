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TOPSHOT - US President Donald Trump signs the GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act), which codifies the use of stablecoins -- cryptocurrencies pegged to stable assets like the US dollar or US bonds -- in the East Room of the White House in Washington, DC, on July 18, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)/2025-07-19 10:46:29/ &lt;저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지&gt;
TOPSHOT - US President Donald Trump signs the GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act), which codifies the use of stablecoins -- cryptocurrencies pegged to stable assets like the US dollar or US bonds -- in the East Room of the White House in Washington, DC, on July 18, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)/2025-07-19 10:46:29/ &lt;저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지&gt;

'달러 식민지' 만드는 스테이블코인, 뒤에서 웃는 트럼프