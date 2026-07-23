법원 "여론조사 5회 비용 대납"… 직접 증거 없는데 왜 오세훈은 유죄일까?

법조전문기자·변호사

기자를 하다 사법시험에 합격, 변호사로 일한 후 조선일보에서 법조전문기자로 일하고 있습니다. 조선일보 유튜브 채널 '판읽기'를 진행하고 있습니다. '양은경의 돈과 사랑'에서는 상속, 이혼 등 가사사건을 주로 다루고자 합니다.