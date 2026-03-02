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서울중앙지방검찰청 강력범죄수사부가 2024년 7월 서울 서초구 서울중앙지검에서 열린 다크웹 마약류 판매상 수사 결과 브리핑에 앞서 사일로신 초콜릿, 대마 등 마약류를 공개하고 있다. /뉴시스
의료용 마취제에서 '스터디 드러그'까지… 일상을 파고 드는 마약 범죄
주성환 美 텍사스 A&M 인터내셔널대 범죄학 조교수
안별 기자
입력 2026.03.02. 03:00
업데이트 2026.03.09. 09:09
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마약
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안별 기자
현재 테크부 스타트업·게임팀에서 근무하고 있습니다. 2015년 기자 생활을 시작해 산업부 IT팀, 디지털뉴스본부 취재팀, 정보과학부 ICT팀(조선비즈 파견), 사회부 기동취재팀, 경제부 위클리비즈팀, 편집국 디지털기획팀, 경영기획본부 콘텐츠앤AI전략팀 등을 거쳤습니다.
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