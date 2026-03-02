의료용 마취제에서 '스터디 드러그'까지… 일상을 파고 드는 마약 범죄

현재 테크부 스타트업·게임팀에서 근무하고 있습니다. 2015년 기자 생활을 시작해 산업부 IT팀, 디지털뉴스본부 취재팀, 정보과학부 ICT팀(조선비즈 파견), 사회부 기동취재팀, 경제부 위클리비즈팀, 편집국 디지털기획팀, 경영기획본부 콘텐츠앤AI전략팀 등을 거쳤습니다.