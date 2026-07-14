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대만군이 6월10일 중국을 마주 보는 서부 타이중 해안에서 대만해협을 향해 고속기동포병중국을 마주 보는 서부 타이중 해안에서 대만해협을 향해 하이마스(HIMARS·고속기동포병다연장로켓시스템) 발사 훈련을 하고 있다. 대만이 서부 해안에서 하이마스를 발사한 것은 처음으로 대만 침공 시 중국 상륙함을 겨냥한 훈련이라는 분석이 나온다. /AFP 연합뉴스
노르망디보다 험한 '지옥문'… 중국이 대만해협에서 마주할 현실
최유식 기자
입력 2026.07.14. 03:00
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최유식 기자
상하이 교통대 연수를 거쳐 5년 동안 베이징 특파원을 지냈고 동북아연구소장으로 중국 정치, 경제, 사회 문제를 연구했다. 가깝고도 어려운 이웃 중국에 대한 깊이 있는 분석을 전하려 한다.
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