노르망디보다 험한 '지옥문'… 중국이 대만해협에서 마주할 현실

상하이 교통대 연수를 거쳐 5년 동안 베이징 특파원을 지냈고 동북아연구소장으로 중국 정치, 경제, 사회 문제를 연구했다. 가깝고도 어려운 이웃 중국에 대한 깊이 있는 분석을 전하려 한다.