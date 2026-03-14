딥이슈
월드와이드
머니퍼즐
라이프UP
밸류UP
시리즈 전체
붉은 점토와 사암이 겹겹이 쌓인 스카스카 캐년은 해의 각도에 따라 오렌지색에서 핏빛으로 변한다. 현지 가이드는 “스카스카는 신이 지구를 빚다가 남은 붉은 흙으로 장난을 친 곳”이라고 했다. /사진=정병선 기자
징기스칸의 비밀 무덤? 배낭여행객의 마지막 로망
정병선 기자
입력 2026.03.14. 03:00
업데이트 2026.03.14. 19:15
#정병선의 나는 오지인이다
키르기스스탄
이식쿨
스카스카 캐년
러시아
호수
협곡
톈샨
보드카
정병선 기자
전문기자(유라시아·스포츠)
러시아 특파원 포함 30년 넘게 기자 생활을 하며 분쟁 지역, 오지나 극한 현장에 주로 다녔다. 체첸 내전 취재만 세 차례, 코소보 전쟁, 아프가니스탄 전쟁, 조지아-오세티야 분쟁, 아프리카 대홍수 등. ‘국민 소득 1000불 미만 전문 기자’ ‘분쟁·오지 전문 기자’ 등으로 통한다.
100자평
도움말
삭제기준
100자평
도움말
삭제기준
100자평
도움말
삭제기준