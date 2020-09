KIA 브룩스가 가족의 교통사고 소식으로 급히 미국으로 출국했다. 22일 광주 키움 경기에서 KIA선수단이 모두 모자에 브룩스와 가족의 이니셜을 적은 모자를 쓰며 브룩스 가족이 무사하기를 기원했다. KIA 윌리엄스 감독, 서재응, 김종국 코치는 브룩스 가족 이니셜(아내 휘트니, 아들 웨스틴, 딸 먼로 브룩스)인 'W.W.M.B'를 적었다. 양현종, 최형우, 김선빈도 브룩스 아들의 이름을 적었다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2020.09.22

[수원=스포츠조선 김진회 기자] KIA 타이거즈 외국인 투수 애런 브룩스(30)의 아내 휘트니 브룩스가 자신을 포함해 교통사고를 당한 가족에게 쾌유를 기원하는 메시지를 전달한 KBO리그 선수들에게 고마움을 전했다.

아내 휘트니는 24일(한국시각) 양현종 모자 응원 사진을 SNS에 게재한 후 'KIA 구단-선수-팬으로부터 받은 지원은 아무리 말해도 모자랄 만큼 정말 놀랍다. 우리 가족은 모두에게 감사하다'고 덧붙였다. 그러면서 '웨스틴 상태는 추후 업데이트하겠다. 계속 기도해달라'고 했다.

브룩스는 지난 22일 오전 미국으로부터 전화 한통을 받았다. 청천벽력 같은 소식이었다. 가족들이 다쳤다는 내용이었다. 브룩스의 가족은 이날 미국 자택에 있는 캔자스시티에서 신호 위반 차량에 의해 안타까운 교통사고를 당했다. 당시 차량에는 아내와 두 명의 자녀가 타고 있었던 것으로 알려졌다.

맷 윌리엄스 KIA 감독은 충격에 빠진 브룩스의 심정을 전하기도. 윌리엄스 감독은 "브룩스가 날개가 있었으면 바로 날아가고 싶었다는 얘기를 했을 정도로 상황이 좋지 않았다. 아버지로서, 가장 역할도 해야 하기 때문에 아무 것도 하기 쉽지 않은 상황"이라며 무거운 표정을 지었다. 그러면서 "야구보다 브룩스의 가족을 생각하는 것이 우리 모두의 마음"이라고 전했다.

KIA 구단은 신속하게 브룩스를 도왔다. 가장 빠른 미국행 비행기표를 예약했고, 선수에게 특별휴가를 줬다. 구단은 한국에서 브룩스를 도울 수 있는 여러 방안을 고민했다.

브룩스는 떠났지만, 혼자가 아니었다. 동료들이 함께 했다. KIA 선수들과 코칭스태프는 자신의 모자와 포수 보호대에 브룩스 가족의 이름을 새기며 쾌유를 기원했다. 주장 양현종은 브룩스의 아들 이름인 '웨스틴 브룩스(Westin Brooks)'라고 적었고, 김선빈은 아들 이름에다 'ALL IS WELL(다 잘 될 거야)'라고 새겼다. 윌리엄스 감독도 브룩스 가족의 이름 이니셜 W.W.M.B를 모자에 새겨넣고 선수들을 지휘했다. 포수 김민식은 포수 보호대에 브룩스 이름과 번호 그리고 'ALL IS WELL'을 새겨넣고 포수 마스크를 꼈다.

브룩스의 소식은 순식간에 다른 팀 선수들에게도 퍼져나갔다. 여기서 KBO리그 동료애가 전해졌다. 이날 KIA와 경기가 예정된 키움 선수들은 브룩스 소식을 듣고 경기 중 과도한 세리머니를 자제하자고 결의했다. 경기가 끝난 뒤에는 수훈 선수가 된 한현희가 취재진에 "이것 좀 써주세요"라며 인터뷰를 요청하기도. 한현희는 "브룩스 가족들 건강이 괜찮길 기도한다. 그 동안 인사 정도만 했었다. 그래도 KBO 무대에서 뛰는 동료이기 때문에 가족들이 무사하길 나 뿐만 아니라 다른 동료들도 기도하고 있다"고 전했다.

롯데 자이언츠의 외국인 투수 댄 스트레일리도 브룩스 가족의 쾌유를 기원했다. "그 소식을 들었을 때 가슴이 무너지는 심정이었다. 평소 친했던 친구이자 같은 아버지의 입장에서 브룩스의 심정이 어떨지 가늠하기 힘들 정도"라고 침통한 표정을 지었다. 이어 "브룩스 가족의 쾌유를 위해 매일 기도할 것"이라고 다짐했다.

모두의 관심 덕분이었을까. 가족은 모두 무사했다. 윌리엄스 감독은 지난 23일 "지금까지 브룩스에게서 연락을 받지 못했다. 16시간 이상 긴 이동해야 한다. 대신 웨스틴 아들의 첫 수술은 잘 됐다고 들었다. 브룩스 아내의 SNS 팔로우 하면서 업데이트 소식을 보고 있다"고 전했다. 수원=김진회 기자 manu35@sportschosun.com