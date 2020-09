아르투로 비달. AP연합뉴스

[스포츠조선 류동혁 기자] 아르투로 비달이 바르셀로나에서 인터 밀란으로 이적한다.

영국 BBC는 21일(한국시각) '인터 밀란이 바르셀로나에서 미드필더 아르투로 비달을 영입할 예정(Inter Milan are set to complete the signing of midfielder Arturo Vidal from Barcelona.)'이라고 발표했다.

비달은 이미 이탈리아 밀라노에 도착, 메디컬 테스트를 받았고, 이적은 곧 완료될 것이라고 보도했다.

칠레의 에이스다. 인터 밀란 사령탑인 안토니오 콩티 감독과 유벤투스 시절 세리에 A 리그 타이틀을 세 차례나 합작한 바 있다.

인터 밀란은 강력한 스쿼드를 지니고 있지만, 로테이션 멤버는 상당히 부족하다. 콩티 감독의 지난 시즌 주된 불만이었다.

인터 밀란은 27일(한국시각) 피오렌티나와 시즌 개막전을 치른다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com