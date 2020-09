현대자동차가 최근 현대모터스튜디오 고양 인근 킨텍스 제2전시장 주차장에서 자동차 극장 형식으로 ‘현대 모터스튜디오 Stage X 드라이브 인 콘서트’를 개최했다. /현대자동차그룹 제공

최근 코로나 확산으로 인해 기업들이 소비자와 직접 접촉하는 방식의 마케팅은 어려워졌지만 현대자동차그룹은 비대면 방식으로 위기를 타개하고 있다.

현대기아차는 그동안 특정 장소에서 신차 출시 관련 행사를 해왔는데, 최근 온라인 행사를 전격 도입해 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있다. 현대기아차는 지난 3월 ‘4세대 쏘렌토 출시’ ‘7세대 아반떼 세계 최초 공개’ ‘3세대 G80 출시’ 등 핵심 차종들의 론칭 및 공개 행사를 온라인으로 가졌다. 4월에는 ‘7세대 아반떼 디지털 언박싱 및 출시’ 행사도 열었다. 특히 3월 실시한 4세대 쏘렌토의 온라인 론칭쇼는 자유롭게 대화하는 토크쇼 형식으로 이뤄졌는데 최고 시청자가 3만6000명을 넘을 정도로 뜨거운 호응을 얻었다. 지난 8월에는 4세대 카니발의 론칭 행사가 국내 최초로 AR(증강현실) 중계로 진행됐다. 실제 카니발과 증강현실 카니발, 실사용을 가장한 영상을 통해 시청자들의 이목을 집중시키는 등 입체적인 시각 정보로 고객들의 이해를 도와 긍정적인 반응을 이끌어냈다.

이어 현대차는 신입·경력·인턴 채용에 화상 면접을 도입했다. 지난 3월 현대차는 코로나가 진정될 때까지 일반직과 연구직 신입(인턴 포함), 경력 채용 면접을 화상 면접으로 진행키로 했으며, 이후에도 채용을 진행하는 현업 부문이 화상 면접을 적극 활용할 수 있도록 지원할 계획이다. 기존에도 해외 인재 및 경력사원 채용에 한해 제한적으로 화상 면접을 해왔으나 코로나로 인해 마비됐던 신규 채용의 정상화를 위해 일반직과 연구직 신입(인턴 포함), 경력 채용까지 확대 운영키로 한 것이다. 다만 실기평가와 토론 면접, 그룹 활동 등과 같이 전형 과정에 오프라인 참석이 필요한 직무는 화상 면접에서 제외되며 코로나가 진정된 이후 채용 절차를 이어갈 예정이다. 지원자는 노트북이나 PC, 태블릿PC, 스마트폰 등을 통해 장소에 제한받지 않고 다수의 면접관과 질의 응답하는 방식으로 면접에 참석할 수 있다. 면접관 역시 불가피한 상황 발생 시 화상 면접장이 아닌 별도의 장소에서 면접이 가능하다.

현대차는 코로나로 지친 국민에게 희망과 위로의 메시지를 전하고, 침체된 지역경제 활성화와 소상공인 지원에도 적극 나섰다. 현대차는 최근 국내 최대 체험형 자동차 테마파크 현대 모터스튜디오 고양(경기도 고양시 소재) 인근 킨텍스 제2전시장 주차장에서 자동차 극장 형식의 ‘현대 모터스튜디오 Stage X 드라이브 인 콘서트’를 개최했다. 무대를 의미하는 스테이지(Stage)와 현대 모터스튜디오의 실험적인 도전정신을 담고 있는 단어 ‘Experimental의 X’를 합친 이 행사는 작년에 이어 올해로 2회째였다. 올해는 특별히 대형 주차장에 마련된 공연장에서 각자의 자동차에 앉아 라디오 주파수를 맞추고 무대에서 벌어지는 공연을 비대면 상황에서 현장감 있게 즐길 수 있도록 꾸며졌다.

현대기아차는 코로나 확산 방지를 위한 노력과 함께 협력사와의 상생 관계를 증진하는 차원에서 소프트웨어 등 IT 개발 방식을 전면 비대면 환경으로 전환하기로 결정했다고 밝혔다. 현대오토에버와 공동 구축한 비대면 IT 개발 플랫폼은 소프트웨어 개발에 필요한 각종 인프라와 프로그램 개발 툴(Tool)을 외부에서 접속이 가능하도록 클라우드(Cloud) 방식을 적용한 것이 특징이다. 또 보안 지침 및 개발 프로세스를 새로운 환경에 맞도록 보완하는 동시에 협력사의 의견을 적극 수렴해 개발 시스템을 구성했다. 기존의 IT 개발 업무는 효율적인 커뮤니케이션 및 관리 편의성 등을 고려, 발주사가 지정한 장소에 IT 협력사 직원들이 상주하며 협업을 진행해 왔다. 이에 따라 IT 협력사는 익숙하지 않은 근무환경, 교통 불편 외에 기존 개발물의 재사용 불가 등에 따른 어려움을 느껴왔고, 일부 개발사는 프로젝트 입찰에 소극적인 경우도 있었다. 비대면 IT 개발 플랫폼 구축으로 협력사 직원들은 자택이나 소속 회사 등 원하는 장소와 PC로 IT 개발 업무를 할 수 있어 개발 효율성과 업무 만족도를 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 현재 현대기아차는 의왕, 소하리 등 6곳에 IT개발센터를 운영하고 있다. IT개발센터 내에 100여 개 협력업체의 1000여 명이 상주하며 개발 업무를 수행하고 있다.