국제환경단체들이 지난 6월 한국 정부의 해외석탄투자 계획을 비판하면서 미 워싱턴포스트에 게재한 전면광고 / 기후솔루션 제공

문재인 대통령은 23일 유엔총회 온라인 기조연설에서 한국의 석탄화력발전 수출에 대한 국내외 환경단체들의 비판에 “선진국과 개도국의 격차를 인정해야 한다”며 반박했다. 국제환경단체들은 한국 정부가 국내적으로는 탈원전과 ‘그린뉴딜’을 추진하면서 인도네시아와 베트남에 석탄화력발전을 수출하는 것을 두고 “한국은 기후악당”이라며 비난하고 있다. 국내 환경단체와 일부 여당 의원들도 ‘해외 석탄발전 투자금지 4법(한전법·수출입은행법·산업은행법·무역보험법 개정안)’을 발의하며 반발하고 있다.

문 대통령은 연설에서 “기후변화 대응에 성공하려면 ‘포용성이 강화된 국제협력’이 반드시 필요하다”며 “선진국이 수백 년, 수십 년에 걸쳐 걸어온 길을 산업화가 진행 중인 개도국이 단기간에 따라잡을 수는 없다”고 말했다. 문 대통령은 “개도국과의 격차를 인정하고 선진국이 더 많은 노력을 기울이며 최선책을 찾아야 할 것”이라고 말했다. 석탄발전이 불가피한 일부 개도국의 사정을 선진국이 포용해야 한다는 것이다.

문 대통령은 “한국은 ‘파리협정’의 충실한 이행을 비롯한 신기후 체제 확립 노력에 적극 동참하고 있다”며 “'2030년 국가 온실가스 감축 목표'인 ‘국가 결정기여’를 갱신해 유엔에 제출할 예정이며, ‘장기 저탄소 발전전략’도 마련하여 ’2050년 저탄소사회 구현'에 국제사회와 함께하겠다”고 했다. 문 대통령은 “한국은 ‘선진국과 개도국을 잇는 가교 역할’로 기후 대응에 적극적으로 동참하면서 개도국에 한국의 경험을 충실히 전할 것”이라고 했다. 문 대통령은 연설에서 한국의 해외석탄발전소 수출 및 투자 등 구체적인 사업 내용을 언급하지는 않았다. 그러나 개도국의 특수성, 한국의 가교 역할이라는 말로, 한국의 석탄발전소 수출에 대한 국제사회의 비난에 대응한 것으로 풀이된다.

미국 환경단체 관계자가 워싱턴DC 주미한국대사관 앞에서 신문광고를 들고 항의하고 있다. /출처=Oil Change International 출처 : 일요서울i(http://www.ilyoseoul.co.kr)

미국 열대우림행동네트워크, 호주 마켓포시즈 등 9개 환경단체들은 지난 6월 미국의 워싱턴포스트에 광고를 내고 한국 정부의 석탄발전소 수출 중단을 요구했다. 이들은 석탄발전소 매연과 문 대통령의 모습을 배경으로 "'문 대통령님, 이것이 한국이 생각하는 그린뉴딜의 모습입니까?(President Moon, is this Korea’s idea of Green New Deal?)'라는 문구를 넣었다. 이들은 “한국이 기후악당이라는 오명을 벗기 위해서는 신규 석탄화력발전소 투자를 중단해야 한다”고 했다.

정부의 석탄발전 해외 수출은 국내 정치권에서도 쟁점이 되고 있다. 한전은 34억달러 규모의 인도네시아 자바 9·10호기 석탄화력과 베트남 붕앙2 석탄발전 투자를 추진하고 있다. 민주당 일부 의원들은 석탄발전 수출금지법을 추진하고 있지만, 정부는 해외 석탄발전소 건설 및 투자를 예정대로 진행할 방침이다.

정부가 국내적으로 탈원전과 ‘그린뉴딜’을 추진하면서 해외 화력발전 수출을 추진하는 것은 베트남,인도네시아 등 신남방정책의 핵심 국가들과의 협력 뿐 아니라, 국내 산업계의 활로와 직결되기 때문으로 풀이된다. 일부에서는 문 대통령의 이런 ‘포용성’이 탄소배출 저감이라는 측면에서 가장 효율적인 ‘탈원전’에는 왜 적용되지 않는지 이해할 수 없다는 반응도 나오고 있다.