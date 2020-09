곽아람 문화부 차장

대학 시절 ‘학점의 여왕’이라 불렸다. 1학년 1학기 때 전 과목 A+를 받았다. 학과 모임에서 한 선배가 "얘가 바로 그 ‘학점의 여왕’이에요” 했더니 대학원생이던 386 선배가 눈을 가늘게 뜨며 “너는 인생을 모르는구나” 했다. 학생의 본분은 공부인데, 왜 인생을 안다느니 모른다느니 하는지 어리둥절했다. 돌이켜보면 세대 차이였다.

바람이 맵차던 1998년 1월, 대학 입시 면접에서 교수는 “IMF가 무엇의 약자인지 아느냐”고 물었다. IMF 외환 위기로 온 나라가 난리였다. ‘인터내셔널 머니터리 펀드(International Monetary Fund)’가 답이었지만 “인터내셔널 머니…”까지만 내뱉곤 답을 못했다. 그 때문인지 몰라도 그해 입시에 실패했다.

재수 끝에 들어간 대학에 낭만은 없었다. 동기들은 고시 공부를 하거나, 공기업 취업 준비를 했다. 386 선배들은 “나 때는 학과 사무실에 쌓여 있는 대기업 입사지원서를 거들떠보지도 않았는데 요즘 애들은 대학생답지 않게 취업 준비에만 골몰해서 문제”라며 혀를 찼다. 이번에는 부러웠다. 쿨하고 멋있게 보이고 싶은 욕망은 누구에게나 있다. 학점에 초연하고 죄책감 없이 수업 빼먹고 정의를 위해 투쟁한다며 대학을 다닐 수 있는 시대에 왜 나는 태어나지 못했을까, 싶었다.

‘학점의 여왕'은 실은 ‘생계형’이었다. 지방 출신이라 과외 자리 구하기가 쉽지 않았다. 캠퍼스 학생지원 센터에 부직(副職) 신청을 했지만 좀처럼 연락이 오지 않았다. 과외하는 데 시간 빼앗기느니 그 시간에 공부해 장학금 받는 편이 수지타산이 맞겠다 싶었다. 최우등에 과 수석으로 졸업했지만 ‘여왕’의 취업은 녹록지 않았다. 법학이나 경영학을 부전공이나 복수전공 하지 않은 ‘찐 인문대’ 졸업생을 반기는 기업은 그닥 없었다.

전공 불문 받아준다던 언론사도 만만치 않았다. 토익 955점에 영문과 전공 수업인 ’19세기 미소설' 과목에서 A+를 받았지만 한 면접관은 “어학연수 경험이 없는데 이유가 뭐냐”고 물었다. “집에 돈이 없어 못 갔다”고 솔직하게 답했는데 그 때문인지 몰라도 또 떨어졌다. “잘해서 안 갔다 했어야지. 기자는 금전적 유혹이 많을 텐데 돈 없다 하니 돈 밝힐까 꺼려 떨어뜨린 걸 수도 있다고!” 고향의 아버지는 속상해했다. 그렇다고 ‘흙수저’였던 건 아니다. ‘지방 중산층’과 ‘서울 중산층’ 간 소득 격차가 컸고, 홑벌이인 아버지 월급으로 자식 둘 서울 유학 시키기가 버거웠을 뿐이다.

ⓒ제니 홀저 1982년 뉴욕 타임스스퀘어 전광판에 설치된 제니 홀저의 '권력의 남용이 놀라운 일은 아니다'.

쿨하고 멋있어 보이던 386들은 젊은 나이에 사회 곳곳의 요직을 차지하더니 자녀 입시 비리 의혹 등으로 온 나라를 시끄럽게 하고 있다. 그들이 벌이는 각종 ‘내로남불'의 작태를 볼 때마다 텍스트를 이용해 관람객에게 깊은 인상을 주는 작업을 하는 미국 미술가 제니 홀저(70)의 대표작이 생각난다. “권력의 남용이 놀라운 일은 아니다(Abuse of power comes as no surprise)”. 1982년 뉴욕 타임스스퀘어 전광판에 게시돼 수많은 사람의 눈길을 사로잡았으며 한때 ‘미국에서 가장 많이 인용된 문장'으로 꼽힌 작품이다.

모든 권력은 부패하게 마련이니 정의를 외치던 이들이 불공정을 일삼는 것도 놀라운 일은 아니다. 하지만 “'영끌'해서 집 사는 30대가 안타깝다”는 한 386의 말을 들었을 땐 당혹과 부러움을 넘어 화가 났다. 저들에겐 일찍 태어난 게 스펙이구나. 시절 잘 만나 경제성장기에 대학 다니고 취업 걱정 해본 적 없는 사람들의 현실 인식은 저렇구나…. “인생을 모른다”던 386 선배들에게 “생활을 아느냐”고 되묻고 싶다.