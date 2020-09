날씨가 쌀쌀해지면서 코로나19와 독감이 동시에 창궐하는 쌍둥이 팬데믹(twin pandemics), ‘트윈데믹(twindemic)’ 우려가 커지고 있다. 두 감염병(infectious disease)은 증상이 비슷해 헷갈릴(be confused) 수도 있어 불안감을 더한다(aggravate anxiety).

둘을 구분할 수 있는(tell them apart) 방법이 있기는 하다. 미국 월스트리트저널에 따르면, 매우 흡사한 증상들(remarkably similar symptoms)을 보이기는 하지만, 나타나는 순서가 약간 다르다(be slightly different).

코로나19는 고열로 시작된다(begin with a fever). 이후 기침, 욕지기·구토, 설사 순서로 진행된다. 첫 증상인 고열은 미열로 시작해(start as a low-grade fever) 시간이 지나면서 악화돼(get worse over time) 오한이 느껴지기도 한다(have chills).

두 번째 증상은 기침(cough)이다. 독감과 달리 마른 기침인 경향이 있다(tend to be dry). 이어서 인후염(sore throat), 몸살(body ache), 두통(headache) 등이 뒤따르기도 한다. 다음엔 욕지기(nausea)와 구토(vomiting)가 나타나기도 하고, 식욕부진(lack of appetite)과 복통(abdominal pain) 같은 소화기 계통 증상이 이어지기도 한다.

가장 나중에는 설사(diarrhea) 증상이 일어난다. 그리고 미각이나 후각을 잃어버리게(lose the sense of taste or smell) 되는데, 이런 증상들은 독감에서는 좀처럼 발생하지 않는다(be unlikely to occur with the flu).

독감 증상 유형은 코로나19와 거의 같지만, 한 가지 중요한 예외(exception)가 있다. 고열과 기침이라는 첫 두 증상이 나타나는 순서(order of the first two symptoms to appear)가 거꾸로다(be reversed). 코로나19는 고열로 시작되고 기침 증상이 뒤를 잇는데 비해 독감은 기침이 먼저 나오고 고열이 나중에 발생한다.

독감은 기침 등 증상이 감염 이후(after being infected) 1~4일 이내에 급작스럽게 발현하는 것과 달리 코로나19 증상은 감염되고 2~14일이 지나서야 나타난다. 또 독감은 인후염과 두통이 기침과 거의 같은 시기에 나타나는데(come on about the same time), 코로나19에선 이런 증상들이 거의 일어나지 않는다. 콧물(runny nose)이나 코막힘(nasal congestion), 재채기(sneezing) 현상이 생긴다면 이것도 코로나19가 아니라 독감에 걸린(come down with the influenza) 증상이라고 판단하면 된다.

한 가지 분명한 것은 마스크를 쓰고(wear a mask), 사회적 거리 두기를 준수하며(keep your social distance) 손을 자주 씻으면, 3중으로 이로움을 준다는(provide a triple advantage) 사실이다. 코로나19 확산을 줄이고(reduce Covid-19 spread), 독감 전염 가능성을 낮출(cut back the chances of influenza transmission) 뿐 아니라 일반 감기 위험도 방지할(ward off the risk of the common cold) 수 있는 ‘일거삼득(一擧三得)’ 효과가 있다.