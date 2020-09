11월 미국 대선에서 도널드 트럼프 현 대통령과 조 바이든 민주당 후보 중 누가 당선될지는 아직 예측 불허다(be unforeseeable). 그런데 바이든이 당선될 경우, 북한과의 담판 방식은 어떻게 달라지게 될까.

바이든은 김정은을 독재자(dictator), 폭군(tyrant)으로 부른다. 트럼프의 요란스러운 김정은과 정상회담에 코웃음을 친다(scoff at his flashy summits with Kim). 자신은 핵무기 문제에 관한 타결 없이는 상대도 해주지 않을 것이라고 단언한다.

북한은 그런 바이든을 IQ 낮은 바보라고 맹비난한다. “치매 말기인(be in the final stages of dementia) 늙다리” “몽둥이로 때려죽여야 할 미친개(rabid dog who should be beaten to death with a club)”라는 등 온갖 욕설을 퍼붓는다(call him all sorts of names).

하지만 대선 결과에 따라서는(pending the outcome of the presidential election) 바이든이 북한의 운명을 지배하게 될 수도 있다. 미국 공영 라디오 NPR은 김정은이 이런 상황에 대비해 대통령 취임 이전에(before his presidential inauguration) 장거리 미사일 시험 등 도발 행위를 저지를(launch provocative actions including some long-range missile testing) 가능성이 있다고 예상한다.

향후 협상에 앞서 미리 지렛대를 확보하기(gain leverage ahead of future negotiations) 위해서다. 시간이 조금 흐른 뒤 위협적인 시험 중단에 응하겠다는(agree to stop the menacing tests) 시늉을 하면서 자신들이 포기한(give up) 것에 대한 반대급부를 요구하려는(demand a benefit in return) 심산이다.

바이든은 북한이 핵탄두(nuclear warheads) 증강을 중단하겠다고 확약하지 않는 한 김정은과 마주하는 대면 회담(face-to-face meeting)은 갖지 않을 전망이다. 김정은은 이에 맞서 치명적인 제재를 철회해야(pull back crushing sanctions) 영변 핵시설을 폐쇄하겠다는(shut down the nuclear facility) 주장을 되풀이하며 오히려 자신이 거부하는 척 배짱을 부릴(pluck at his boldness) 것으로 예측된다.

미국의 대북 정책은 누가 백악관 주인이 되든 급격한 변화(drastic change)는 없을 것이라고 NPR은 진단한다. 이번 대선이 북한 공격을 감행할 수도 있다는 후보(candidate committed to invading the North)와 주한미군을 철수할 준비가 돼 있는(be prepared to withdraw US troops out of the South) 후보 간의 공약 대결은 아니기 때문이다.

다만 북한 입장에선 바이든이 당선될 경우 곤혹스러울(feel perplexed) 것으로 예상된다. 그는 안정적이고 전통적인 정책을 복원하겠다고(bring back a stable and traditional policy) 공언하고 있다. 그럴 경우 북한의 허풍 섞인 담판 전술은 잘 먹히지 않게 된다. 트럼프처럼 쉽게 다룰 수 없다는 것이 북한으로선 큰 고민거리가 될 것이다(be a big thorn in the flesh).