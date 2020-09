감옥을 제집 드나들 듯했던 전과자(jailbird)가 자신을 잡아넣은(throw her in jail) 형사에게 신장을 기증해 목숨을 살렸다(save his life by donating her kidney).

미국 앨라배마주(州)에 사는 조슬린 제임스(40)라는 여성은 전과 16범이다. 걸핏하면 마약과 절도 혐의(drug and theft charges)로 지명 수배자 명단에 오른 상습범(habitual criminal put on the wanted list)이었다. 2012년까지는 그랬다. 심했을 때는(at the height of it) 하루에 16차례나 마약을 주사하고(shoot up 16 times a day), 그 비용 마련을 위해 닥치는 대로 무단 침입을 해 절도 행위를 일삼았다(break in and commit a theft at random).

전직 경찰 테럴 포터씨는 그런 그녀를 두 차례 체포해 구속시킨(arrest and imprison her a couple of times) 형사였다. 하지만 그녀를 잡아넣은(lock her up) 이후에도 관심과 희망을 버리지는 않았다. 2013년에는 사회복귀훈련시설에서 6개월을 지내도록(serve a six-month stint in a halfway house) 주선도 해줬다.

조슬린은 그곳에서 마약 중독과 싸워보겠다는(battle her narcotics addiction) 용기를 얻었다. “그런 삶에 염증이 느껴졌다(become sick of living like that). 무언가 해보고 싶다는 생각이 들었다”고 한다. 오는 11월 5일이면 출옥해서(be released from prison) 제정신으로 살아온 지 8년째 되는 날이다. 그동안 포터 형사와 연락은 끊어졌었다.

최근 은퇴한(retire recently) 포터씨는 지난해 11월 자신의 신장이 5%밖에 기능하지 못하고 있다는 사실을 알게 됐다. 목숨을 구할 이식 수술이 시급한 상태에 있어(be in dire need of a life-saving transplant) 하루라도 빨리 공여자를 찾아야(search for a donor) 한다고 했다. 하지만 신장 기증 받는 순서가 되려면 최장 8년을 기다려야 하는 실정이었다.

포터씨 가족은 그에게 맞는 신장 공여자가 나타나도록 해달라고 기도하며 사방을 찾아 헤맸다. 소셜 미디어에도 딱한 사연(pitiful story)을 올리고 도와줄 것을 호소했다. 그런데 조슬린이 지난해 12월 페이스북을 우연히 보게 된(come across it) 것이다. 그녀는 즉시 병원에 연락해(reach out to the hospital) 이식에 필요한 모든 검사를 받았다(go through all the tests). ‘완벽하게 적합한 상대(perfect match)’라는 결과가 나왔다.

포터씨는 지난 7월 21일 성공적으로 수술을 받아 제2의 인생을 살게 됐다. 그는 “조슬린이 신장을 떼어주겠다고 했을 때 내 귀를 의심했다”며 “그녀와 인연은 우연(coincidence)이 아니라 하늘의 뜻(dispensation of Providence)인 것 같다”고 했다.

조슬린은 “그토록 오랜 기간 학대했던(abuse for so long) 내 몸의 일부를 형사 아저씨 생명을 구하는 데 쓸 수 있다는 사실이 경이롭다(be miraculous). 아저씨는 내 인생을 살려주셨고, 이번엔 내가 아저씨의 생명을 살려드려 은혜를 갚을(return his favor) 수 있었으니 감사할 따름”이라고 했다.