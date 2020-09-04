과학기술정보통신부◇과장급 전보▷비서실장 남철기▷과학기술안전기반팀장 강호원▷디지털콘텐츠과장 이주식▷생명기초조정과장 조현숙▷기초연구진흥과장 김보열▷융합기술과장 이주원▷지역과학기술진흥과장 홍순정
외교부▷아프리카2과장 한은실
행정안전부◇국장급 승진▷대전광역시 기획조정실장 유득원◇국장급 전보▷정책기획위원회 김주이◇과장급 전보▷홍보담당관 하인호▷재난안전조사과장 김창호▷민방위과장 양의모▷비상대비자원과장 이동춘▷재난정보통신과장 이범준▷상황담당관 신일철▷재난관리정책과장 조덕진▷안전감찰담당관 김범석▷재난구호과장 정제룡▷정부청사관리본부 서울청사관리소 시설과장 권오창▷〃 광주청사관리소장 김남헌
식품의약품안전처◇전보▷코로나19긴급대응반장 이현희▷허가총괄담당관 이수정▷첨단제품허가담당관 정현철▷고객지원담당관 정영숙▷빅데이터정책분석팀장 박선영▷위해정보과장 김달환▷소통협력T/F팀장 신인수▷식품안전정책과장 김용재▷식품관리총괄과장 최종동▷식품안전인증과장 고지훈▷건강기능식품정책과장 손영욱▷식품표시광고정책과장 신영희▷식품안전현장조사T/F팀장 박동희▷유해물질기준과장 신영민▷현지실사과장 정정순▷농수산물안전과장 최대원▷의약품품질과장 오정원▷의약지식재산정책T/F팀장 유대규▷마약관리과장 김은주▷의료기기관리과장 정재호▷의료기기안전평가과장 성홍모▷의료기기기준정보화T/F팀장 이종화<식품의약품안전평가원>▷사전상담과장 최영주▷신속심사과장 김희성▷미생물과장 김순한▷의약품규격과장 김미정▷순환신경계약품과장 오호정▷첨단의약품품질심사과장 오일웅▷유전자재조합의약품과장 정지원▷화장품심사과장 장정윤▷백신검정과장 김종원▷첨단의료기기과장 홍충만▷심혈관영상기기과장 박창원▷정형재활기기과장 정진백▷구강소화기기과장 박기숙▷의료기기연구과장 정호상▷약리연구과장 최선옥<서울지방식품의약품안전청>▷농축수산물안전과장 나안희<부산〃>▷농축수산물안전과장 허송무▷의료제품안전과장 김대양▷수입관리과장 정의한▷유해물질분석과장 이창희▷수입식품분석과장 김우성<경인〃>▷식품안전관리과장 박인원▷농축수산물안전과장 운재호▷의료제품안전과장 최승진▷수입관리과장 신용주▷시험분석센터장 윤미옥▷수입식품분석과장 윤은경<대구〃>▷식품안전관리과장 김성희▷의료제품안전과장 김효정▷유해물질분석과장 박성관<광주〃>농축수산물안전과장 오규섭▷의료제품안전과장 최희정<대전〃>▷식품안전관리과장 양창숙▷의료제품안전과장 박공수▷축산물안전과장 강백원▷주미합중국 대한민국대사관 주재관 장민수
금융위원회◇과장급 전보▷금융안정지원단 총괄정책과장 이진수▷〃금융지원과장 신장수▷〃산업지원팀장 전수한▷금융그룹감독혁신단 지배구조팀장 박진애
국세청◇고위공무원 나급<국세청>▷기획조정관 김진현▷전산정보관리관 오덕근▷감사관 박진원▷국제조세관리관 김동일▷징세법무국장 정철우▷개인납세국장 김창기▷법인납세국장 강민수▷조사국장 노정석▷소득지원국장 조정목<서울지방국세청>▷성실납세지원국장 박재형▷조사4국장 오호선▷국제거래조사국장 신희철<중부지방국세청>▷성실납세지원국장 이동운▷조사1국장 최재봉▷조사2국장 윤영석▷조사3국장 양동훈
문화재청◇3급 승진▷유형문화재과장 박희웅▷활용정책과장 김종승◇4급 승진▷유형문화재과 문영철▷문화유산교육팀 김용구▷코로나19미래대응반 박정섭▷안전기준과 이명선
기상청◇3급 전보▷관측정책과장 연혁진◇4급 전보▷국가기상슈퍼컴퓨터센터장 장근일▷정보보호팀장 박균명▷강원지방기상청 관측과장 유민수▷위성기획과장 심재연▷위성운영과장 김도형
건국대▷총장 비서실장 김영봉▷전략기획팀장(부처장) 이남희▷입학전형센터장 이한세▷학생지원팀장 김은성▷진로교육센터장 겸 현장실습지원센터장 안진우▷인사팀장 양인▷국제교류협력팀장 겸 글로벌사업팀장 정우영▷대외협력실장 유준연▷건축대학 행정실장 장명호▷산업대학원〃 이미숙▷농축대학원〃 이광림▷부동산과학원〃 박수진▷KU미디어〃 남기열▷언어교육원〃 조주연▷연구지원팀장 강우종▷창업기획실장 겸 창업교육센터장 봉상철
고려대▷대학원혁신본부장 정재원
동국대◇학교법인 동국대학교▷동국대학교전산원장 손재현▷법인사무처 총무부장 박진수▷학교법인동국대학교출판문화원장 백승규◇동국대학교▷남산학사·고양학사 관장 박현식
서울대▷국제대학원장 박태균▷국제대학원 교무부원장 김태균▷융합과학기술대학원〃 이강원▷융합과학기술대학원 학생부원장 박재흥▷대학신문사 주간 박성우▷〃부주간 이지홍
서울여대▷대학원장 겸 교육대학원장 겸 휴먼서비스대학원장 겸 특수치료전문대학원장 승현우▷자연과학대학장 겸 자연과학연구소장 겸 연구실안전관리센터장 노동윤▷미래산업융합대학장 겸 미래산업융합연구소장 박남춘▷교양대학장 겸 교양교육부장 겸 교직지원센터장 겸 인터넷윤리센터장 이병걸▷바롬인성교육부장 배선영▷아동연구원장 조은진▷인권센터장 송미경▷교육혁신단장 겸 교수·학습센터장 겸 이러닝·MOOC센터장 이재성▷도서관장 한승희▷독어독문학과장 겸 일반대학원 독어독문학과장 신현숙▷사학과장 겸 일반대학원 사학과장 양희영▷기독교학과장 겸 일반대학원〃 겸 휴먼서비스대학원〃 김유기▷경제학과장 겸 일반대학원〃 문외솔▷식품응용시스템학부장 이경은▷경영학과장 겸 일반대학원〃 겸 일반대학원 국제개발협력과장 김정진▷패션산업학과장 겸 일반대학원 의류학과장 권하진▷데이터사이언스학과장 김명주▷현대미술전공주임 겸 일반대학원 조형학과장 겸 도시환경예술디자인전공주임 이영화▷국제학전공주임 최균호▷글로벌문화산업·MICE전공주임 이영주▷교무처 학사지원팀장 이종일▷대외협력팀장 박현선▷교육혁신단 교수·학습센터팀장 겸 SI교육센터팀장 겸 공학교육혁신센터팀장 겸 소프트웨어〃 이지연▷교양대학 교학팀장 겸 교직지원센터팀장 김지훈▷교양대학 교학팀 실장 신희본
숙명여대▷산학협력단 연구부단장 김종민▷〃산학부단장 신동식▷법무감사실장 권대현▷인권센터장 겸 인권상담소장 겸 성평등상담소장 이영애▷창업지원단장 겸 앙트러프러너십센터장 김규동▷경영전문대학원장 서용구▷교원양성센터장 겸 교육대학원 교학부장 박소영▷입학처 부처장 김양진▷아시아여성연구원장 겸 다문화통합연구센터장 장민선▷정보통신센터장 이기용▷숙대신보사 주간 겸 교육방송국 주간 심숙영▷아태여성정보통신원장 조정인▷여성건강연구소장 겸 건강생활과학연구센터장 양영▷디자인연구소장 김흥렬▷아시아여성연구원 간사 손서희▷자연과학연구소장 함시현
신성대▷행정부총장 서명범
이화여대▷대학원포스트휴먼융합인문학협동과정주임교수 신상규▷통역번역대학원통역번역학과장 허지운▷사회복지대학원부원장 정익중▷대학원인공지능·소프트웨어학부장 박상수▷대학원트랜스포메이션디자인협동과정주임교수 이혜선▷생화학교실〃 안정혁▷이화리더십개발원장 이명선▷보구녀관장 김영주▷시뮬레이션기반융복합콘텐츠연구센터소장 김영준▷염증-암 미세환경연구센터소장 이지희▷이화정치연구소장 최은봉▷이화백신효능연구센터소장 김경효▷글로벌AI신약개발〃 최선▷물리학과장 김정리
경향신문▷논설위원 전병역<편집국>▷주간경향 퍈집장 박병률▷전국사회부 선임기자 윤희일▷스포츠부〃 조홍민