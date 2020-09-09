농림축산식품부◇과장급 전보 및 파견▷사행산업통합감독위원회 서기관 하경희▷식사문화개선 TF 지원근무 서기관 이장의▷국립농산물품질관리원 직불관리과장 기술서기관 변상문
산업통상자원부◇국장급 전보▷산업기술융합정책관 장영진▷코트라 외국인투자지원센터 김상모
국토교통부▷항공산업과장 허경민
감사원◇3급 승진▷산업·금융감사국 제3과장 정영채▷전략감사단 제1과장 권태경▷지방행정감사2국 대구사무소장 김건유
국세청◇부이사관 전보▷심사1담당관 유재준▷국세청 오상훈◇과장급 전보▷혁신정책담당관 김태호▷국세통계〃 이은규▷감찰〃 강영진▷납세자보호〃 박근재▷상호합의〃 장우정▷조사2과장 한경선▷조사분석과장 이성글▷장려세제신청과장 강승윤<서울지방국세청>▷운영지원과장 최경묵▷조사1국 조사2과장 이정희▷조사4국 조사관리과장 신재봉▷〃조사2과장 김영상▷〃조사3과장 김정윤▷ 국제조사관리과장 김범구▷성북세무서장 김수현▷도봉세무서장 권순재<중부지방국세청>▷조사2국 조사2과장 최성영<인천지방국세청>▷징세송무국장 양경렬<대구지방국세청>▷성실납세지원국장 김문희▷국세청 장신기 김정주<초임 세무서장>충주 정희진▷여수 김상구▷금정 이종현
한국생명공학연구원▷연구기획실장 조기현▷기획예산실장 남경백▷인재개발실장 조인묵▷사업지원실장 강석배 ▷감사인 안신헌
건국대▷창업지원단장 박재민▷대학원 부원장 이경우▷법학전문대학원 교무부원장 석현수▷〃학생부원장 김재윤▷교육대학원 부원장 진석언▷공과대학 부학장 조영훈 박대룡▷사회과학대학 부학장 박광서▷공학교육혁신사업단장 이동진▷학생상담센터장 이항심▷일우헌 관장 이영범▷인권센터장 이계수▷SW중심대학사업단 KU OLIVE센터장 유준범
아주대◇보직 임명▷산학부총장 오영태▷자연과학대학장 김승주▷의과대학장 오영택▷간호대학장 현명선▷경영대학원장 성민제▷교육대학원장 이혜경▷평생교육원장 이성엽▷AUT사업단장 심규철▷인권센터장 이진국
아주대의료원◇보직 임명▷병원장 한상욱▷기획조정실장 박준성▷정보혁신실장 정재연
연세의료원◇의료원(행정본부)▷감사실장 신지철▷기획조정실 실장 이강영▷〃기획조정1부실장 정영수▷〃기획조정2부실장 이은▷의료정보실장 임준석▷정보서비스센터소장 금웅섭▷정보보안센터소장 신상준▷정보전략센터소장 김성원▷사무처장 안상훈▷의과학연구처 처장 최재영▷〃연구지원부처장 윤상선▷〃연구진흥1부처장 정영철▷〃연구진흥2부처장 이익재▷〃연구진흥3부처장 문석준▷〃연구진흥4부처장 추상희▷대외협력처장 구성욱▷미디어홍보센터 소장 김진아▷〃부소장 이동원▷발전기금사무국 국장 한웅규▷〃발전기금부국장 김광준▷〃발전기금강남부국장 이정일▷제중원보건개발원장 안신기▷세브란스아카데미 소장 이유미▷〃부소장 정선재▷의료선교센터 소장 박진용▷미래전략실 실장 이강영▷〃부실장 최승호▷〃해외사업단장 김광준▷의료원건설사업단장 윤동섭▷강남중장기사업본부장 송영구▷중장기사업본부 본부장 이강영▷〃 부본부장 최승호▷강남중장기사업본부 부본부장(TFT) 이광훈◇세브란스병원▷진료부원장 서경률▷연구부원장 정보영▷기획관리실장 고홍▷기획부실장 강상욱▷내과부장 이은직▷외과부장 김명수▷유방외과장 박세호▷일반외과장 김명수▷신경외과장 김긍년▷핵의학과장 강원준▷국제진료소 부소장 박찬신▷중환자실장 나성원▷응급진료센터 차장(소아구역) 김문규▷감염관리실장 이혁민▷가정간호사업소장 김장환▷뇌신경센터소장 장진우▷VIP건강증진센터소장 김순일▷뇌하수체종양전문클리닉 팀장 이은직▷교육수련부장 김범석▷〃수련1차장 홍종원▷진료혁신센터장 김용욱▷〃1부센터장 권자영▷〃2부센터장 김혜련▷진료협력센터 소장 홍그루▷〃차장 강창무▷의료기술품질평가센터장 박종철▷임상연구관리실장 정보영▷임상시험센터 소장 안중배▷혈액원장 김신영▷세브란스헬스체크업의원 원장 이종균▷〃부원장 정혜원▷방사선 안전과리의사 강원준▷수면건강센터 소장 주민경▷관절스포츠재활센터 소장 이진우▷동정맥루센터 소장 허규하▷방사선안전과리실장 강원준▷재난대응의료안전망사업단장 하종원▷세브란스헬스체크업의원방사선안전과리의사 황상현◇강남세브란스병원▷진료부원장 이우석▷연구부원장 박형천▷기획관리실장 이영목▷〃기획부실장 임범진▷〃의료정보부실장 김성준▷홍보실장 이성수▷척추병원 원장 진동규▷〃척추신경외과장 진동규▷적정진료관리(QI)실장 박윤길▷〃부실장 이용제▷소아청소년과장 백승혁▷암병원 간암센터 소장 이정일▷국제진료소장 조시현▷교육수련부장 장철호▷〃차장 박종숙▷진료협력센터소장 백승혁▷임상연구관리실장 박형천▷임상시험센터소장 박준성▷감염내과장 이경화▷종양내과장 현신영▷혈액내과장 현신영▷암병원진료부장 동재준◇치과대학병원▷부원장 정의원▷교육연구부장 차정열▷기획관리실장 박지만▷보존과장 신유석▷보철과장 이재훈▷구강악안면외과장 정영수▷교정과장 차정열▷소아치과장 김성오▷치주과장 이중석▷영상치의학과장 한상선▷구강내과장 안형준▷원내생진료실장 신유석▷중앙기공실장 김종은▷인체구강유래자원은행장 송제선▷통합치의학과장 박원서◇연세암병원▷부원장 김상운◇재활병원▷원장 김덕용▷진료부장 김용욱◇심장혈관병원▷진료부장 고영국▷심장혈관외과장 이삭▷마취통증의학과장 심재광◇어린이병원▷원장 오정탁▷진료부장 은호선
이데일리▷논설위원실장 양승득