It is cruel to coop up your pet dog at home seven days a week.

애완견을 일주일 내내 집에 가둬놓는 것은 잔인한 짓이다.

coop up = 가두다

coop 대신 shut 또는 lock을 써도 되며, 재귀대명사와 쓰이면 ‘칩거하다’ ‘꼼짝않고 들어앉아 있다’라는 의미가 됩니다. coop은 명사로는 ‘닭장’ ‘(가축) 우리’를 말합니다.

They shut him up in a tiny room.

그들은 그를 작은 방에 가뒀다.

She coops herself up in the library all day.

그녀는 하루 종일 도서관에 처박혀 있다.