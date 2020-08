This wedding must have cost a fortune.

이 결혼식은 어마어마한 비용이 들어갔음에 틀림없다.

cost a fortune = 엄청난 돈이 들다

‘거금을 들이다’라는 뜻에서 spend a fortune, pay a big sum, cost a mint로 표현하기도 하는데, 여기서 ‘mint’는 ‘돈을 찍어내는 조폐국’을 말합니다.

I don’t think we have to spend a fortune for hotel rooms.

나는 호텔 객실료로 우리가 거금을 쓸 필요는 없다고 생각한다.

It’ll cost a mint to carry out the project.

그 프로젝트를 실행하려면 엄청난 비용이 들어갈 것이다.