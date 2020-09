가까우면서도 먼 이웃, 다 아는 것 같지만 이해하기 어려운 중국 정치, 외교, 경제 이슈를 탐구합니다. 베이징 특파원으로 5년간 쌓은 경험과 네트워크를 전해드리겠습니다.

신냉전 무대에 오른 영화 '뮬란' 개봉 직후부터 전세계서 논란..."디즈니, 중국 소수민족 고통 외면"

디즈니가 이달초 개봉한 실사판 영화 ‘ 뮬란 ’ 이 세계적으로 논란입니다 . 홍콩에서는 주인공 뮬란 역의 류이페이 ( 劉亦菲 ) 가 작년 8 월 홍콩 시위 당시 시위대 진압에 나선 홍콩 경찰을 지지했다는 이유로 뮬란 보이콧 운동이 벌어지고 있죠 .

미국에서는 “디즈니가 중국 선전 영화를 만드느냐 ” 는 비판이 적잖습니다 . 디즈니는 1997 년 티베트 망명정부 지도자 달라이 라마의 일생을 다룬 영화 ‘ 쿤둔 ’ 의 배급을 맡았다가 혼이 난 적이 있죠 . 이듬해 (1998 년 ) 나온 애니메이션판 뮬란이 8 개월이나 중국 내 상영을 금지당했고 , 개봉 후에도 흥행에 참패했습니다 . 그 이후 상하이 디즈니랜드를 설립하는 등 중국에 각별히 공을 들였죠 .

👉 디즈니가 중국에 보낸 연서 ( 戀書 )



5 년 동안 2 억 달러의 제작비가 들어간 실시판 뮬란 도 그렇습니다 . 중국 정부에 사전에 대본을 보여주면서 사전 검열을 자처했을 정도죠 . 리롄제 ( 李連傑 ) 등 익숙한 중국 스타도 대거 캐스팅했구요 . 니키 카로 감독 스스로 “ 이 영화는 중국에 보내는 연애편지 ” 라고 했죠 .

그런데 중국 내 평가나 흥행은 별로입니다 . 영화 배경이나 스토리가 중국 문화에 맞지 않는, 서양화된 뮬란이 만들어졌다는 거죠 . 디즈니가 9월초 개봉한 실사판 영화 '뮬란'의 한 장면. /예고편 캡처 중국에서는 뮬란을 ‘ 화무란 ( 花木蘭 )’ 또는 ‘ 무란 ( 木蘭 )’ 이라고 부릅니다 . 우리로 치면 춘향과 비슷한 존재죠 . 민간 설화에 등장하는 가공의 인물로 , 중국 국민들이 어린 시절부터 학교에서 뮬란 이야기를 배웁니다 . 뮬란은 위진남북조 시대 ‘ 목란사 ( 木蘭辭 )’ 라는 서사시에 처음 등장하는데 , 이 시가 중학교 교과서에 수록돼 있어요 .

나이 들고 병약한 아버지 대신 출전해 큰 공을 세웠고 , 개선한 뒤에도 벼슬을 마다하고 고향에 돌아가 부모를 모셨다는 점에서 유교적 국가주의에 적합한 인물입니다 . 거기에 여성이라는 점이 극적 요소를 더하죠 .

중국 학자들은 뮬란을 남북조 시대 북조의 북위 ( 北魏 ) 시대 인물로 봅니다 . 북위는 한족이 아니라 유목민족인 선비족 왕조죠 . 다만 , 선비족은 한족화에 적극적이었습니다 . 뮬란도 한족화돼 농경에 종사하던 선비족 가정 출신일 가능성이 높다고 합니다 .

북위는 서기 429 년 북쪽의 유목민족인 유연 ( 柔然 ) 과 전쟁을 시작했는데 , 뮬란은 이때 종군했던 것으로 보입니다 . 지금 지리로 보면 북위는 중국 화북 , 유연은 몽골 초원지대가 영토였죠 . 목란사에는 뮬란이 황허 ( 黃河 ) 를 건너 내몽골로 가는 대목이 나옵니다 . 전장 자체가 몽골초원지대인 거죠 . 그런데 , 영화 에는 중국 남방의 원형 집단 거주지인 투러우 ( 土樓 ) 가 등장합니다 . 그러니 중국 문화와 지리를 제대로 모르는 서양인이 어설프게 가공한 영화로 비치는 거죠 . 👉 논란의 핵심은 급진적 동화정책

영화 자체보다 더 중요한 것은 뒤에 숨은 정치 코드일 것입니다 . 이 영화는 일부를 신장위구르자치구에서 촬영했죠. 디즈니는 영화 말미에 협조해준 신장 공산당 선전부와 투르판 공안국 등에 감사 표시를 합니다 . 문제는 투르판 공안국 등이 소수민족인 위구르족에 대한 가혹한 인권 탄압으로 미국 정부 제재를 받고 있다는 점입니다. 미 의회가 초당적으로 들고 일어나 디즈니에 항의를 하고 , 서방 여론이 이 영화에 부정적인 것은 바로 이 때문이죠.

중국은 옛 소련과 마찬가지로 다수의 소수민족으로 구성돼 있습니다 . 한족 외에 55 개 소수민족이 있죠 . 중국은 마오쩌둥 집권기부터 강압적인 동화정책을 써왔는데 , 상당수 소수민족은 이미 동화됐습니다 .

반면 , 고집스럽게 민족 언어와 생활 풍습을 고집하는 민족들도 있죠 . 그중에서도 인구 규모가 크고 저항적 성향이 강해 중국 당국이 위협을 느끼는 소수민족이 위구르족 , 티베트족 , 몽골족 등입니다 . 한때 인구가 200 만명에 근접했던 조선족도 경계 대상이었죠 . 영화 뮬란의 끝 부분. 신장위구르자치구 공산당 위원회 선전부, 투르판 공안국 등 10여개 중국 기관의 촬영 협조에 대해 감사를 표시하고 있다. /트위터 캡처 👉동화정책에 맞선 ' 언어 지키기'



일제시대 우리가 그랬듯이 소수민족이 동화정책에 저항하는 가장 강력한 수단은 민족 언어를 유지하는 겁니다 . 터키계인 위구르족은 외모도 언어도 중국인과 딴판이에요 . 2009 년부터 여러 차례 신장을 방문했는데 , 위구르족은 중국어로 소통이 잘 안됐고 , 중국어를 쓰는 기자에게 강한 반감을 드러냈습니다 .

중국 당국은 위구르족을 동화시키기 위해 학교에서 중국어를 가르치고 , 중국어를 하는 위구르족은 우대하죠 . 이에 대응해 위구르족은 아이들을 아예 학교에 보내지 않으려 합니다 .

최근 미중 사이에 논란이 되고 있는 위구르족 강제노동 캠프도 이런 맥락으로 보면 이해가 됩니다. 중국 당국에서는 직업 훈련을 시켰다고 주장하는데, 위구르족 청 년들을 전통적 통제가 강한 가정에서 강제로 떼어낸 뒤 직업훈련센터로 보내 중국어를 가르치고 , 한족 사회에 적응할 수 있도록 직업 훈련도 시킨 거죠. 위구르족은 한족에 적대적이고 칼을 잘 쓰기 때문에 가혹한 통제가 가해졌을 것으로 봅니다. 👉 강압 정책 회귀한 시진핑 정권



최근에는 몽골족과 조선족에 대해서도 민족 언어 교육을 축소하고 , 중국어 교육을 강화해 논란이 되고 있죠 . 내몽골에서는 이에 반대하는 학생과 학부모의 시위가 잇따릅니다. 내몽골의 몽골족들도 민족 언어에 대한 집념이 강해요 . 외국인이 중국어로 말을 걸면 그 뜻을 알면서도 모르는 채 외면합니다.

덩샤오핑 집권 이후엔 소수민족에 대해 비교적 유화적인 정책을 취해왔는데 , 시진핑 집권기 들어서는 마오쩌둥 시대의 강압적 동화정책으로 회귀한 분위기입니다 . 신장 강제노동 캠프도 시진핑 집권 초기인 2014 년에 시작됐죠 .

중국 체제의 큰 약점인 소수민족 문제를 단숨에 해결하겠다는 뜻이겠지만 , 쉽지 않아 보입니다. 그 과정에서 벌어지는 가혹한 인권 탄압은 두고두고 국제사회의 논란 거리가 될 겁니다 .





