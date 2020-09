가까우면서도 먼 이웃, 다 아는 것 같지만 이해하기 어려운 중국 정치, 외교, 경제 이슈를 탐구합니다. 베이징 특파원으로 5년간 쌓은 경험과 네트워크를 전해드리겠습니다.

미 제재에 뿌리 흔들리는 화웨이 반도체 인재 이탈에 해외 매출 비중 급감

9월4일 마스크를 쓴 한 남성이 베이징에서 개막한 국제서비스무역교역회(CIFTIS)에 참여한 화웨이 부스 앞을 지나고 있다. /로이터연합 “ 회사는 이미 전시상태에 돌입했고 , 다들 대규모 감원이 있지 않을까 불안해 합니다 ”, “ 그동안 줄을 서서 지원했던 해외 근무가 기피 대상이 됐고 , 글로벌 영업 부문 고위 경영진은 이미 여러 명이 회사를 떠났어요 .” “ 미국 제재의 직격탄을 맞은 반도체 설계 자회사 하이실리콘은 고위 간부를 중심으로 탈출 러시가 벌어지고 있습니다 ”…

파이낸셜타임즈 중국어판이 8 월 26 일 화웨이 내부 직원들을 인터뷰해 전한 중국 최고 기술기업 화웨이 ( 華爲 ) 의 요즘 분위기입니다 . 지난 2 년간 계속된 미국의 제재 속에서도 철옹성 같았던 화웨이 제국이 뿌리째 흔들리는 조짐이 역력하다는 겁니다 .

👉 “ 전시상태 , 반도체 인력 탈출 본격화 ”

화웨이는 중국기업 같지 않은 중국기업입니다 . 1990 년대 초반 일찌감치 IBM 의 컨설팅을 받아 기업 경영을 혁신했고 , ’ 관리의 삼성 ‘ 을 벤치마킹하면서 성장했죠 .

20 만명에 가까운 전세계 임직원 중 절반 가까이가 연구개발 (R&D) 분야 인력이고 , 한해 매출액의 15% 이상을 연구개발에 투자합니다 . 매출액 대비 연구개발비 비중이 삼성전자의 2 배 이상이에요 . 특허 출원 건수도 삼성전자를 제치고 세계 1 위입니다.

이런 연구개발 역량을 바탕으로 2010 년대 들어 세계 1 위 통신장비 기업이 됐고 , 올해는 스마트폰 시장에서도 삼성전자를 제치고 1 위에 올라섰어요 .

👉 “ 버틸 것 ” 호언하던 런정페이는 침묵

도널드 트럼프 미국 대통령이 작년 5 월 인텔 , 퀄컴 등 자국 반도체 회사가 화웨이에 제품을 공급하지 못하도록 하는 것으로 제재를 시작했지만 , 화웨이는 제재망의 허점을 뚫고 버텼습니다 . 자회사인 하이실리콘이 설계한 칩을 대만 파운드리 ( 반도체 위탁생산 ) 업체인 TSMC 에 위탁해 생산하거나 , 대만 미디어텍에서 반도체 완제품을 사들이는 방식으로 제재망을 피한 거죠 .

화웨이의 작년 매출은 8588 억 위안 ( 약 149 조원 , 1230 억 달러 ) 으로 2018 년에 비해 19.1% 증가했습니다 . 창업자인 런정페이 ( 任正非 ) 회장은 “ 미국 제재는 예견된 일로 이미 대비해왔다 . 매출에 미치는 영향을 미미할 것 ” 이라고 큰 소리를 쳤습니다 . 하지만 지난 8 월 18 일 미국 상무부가 추가로 내놓은 제재는 피해가기가 어려울 듯합니다. 미국 소프트웨어나 기술로 개발하거나 생산한 전세계 모든 반도체를 화웨이에 팔 수 없도록 아예 숨통을 끊어버린 거죠. 이젠 산소호흡기 역할을 했던 대만 기업으로부터도 반도체를 공급받을 수 없게 됐습니다 .



반도체 분야는 미국 기술이나 소프트웨어가 광범위하게 쓰이고 있어서 이 조치는 화웨이에 ‘ 사형 선고 ‘ 나 마찬가지입니다 . 화웨이는 통신장비와 스마트폰이 주력 상품으로 , 화웨이 전체 사업 부문의 90% 가 반도체를 사용합니다 . 중국 국내에 SMIC 라는 반도체 파운드리업체가 있지만 기술 수준이 너무 떨어져 경쟁력 있는 반도체를 공급할 능력이 없습니다 .

이번 조치 이후 화웨이는 침묵에 빠져 들었습니다 . 그동안 국내외 언론 인터뷰에서 제재를 버틸 수 있다고 호언장담했던 런정페이 회장은 보름 동안 아무런 언급도 하지 않고 있어요 .

👉 해외 매출 비중 65% 에서 41% 로

화웨이는 작년부터 시작된 미국의 제재로 이미 적잖은 내상을 입었습니다 . 화웨이의 자랑거리 중 하나는 전체 매출의 60% 이상을 해외에서 올린다는 점입니다. 그런데 이 해외 매출 비중이 2013 년 65%에서 작년 41% 로 쪼그라들었습니다 . 해외 장사는 죽을 쑤고 , 국내에서 스마트폰을 팔아 버티는 형국입니다 .

화웨이의 최고 자산은 인재입니다 . 값싼 중국의 고급 인력이 화웨이 성장의 동력 역할을 했죠 . 미국과 독일 , 일본 , 인도 등 전 세계 16 개국에 20 여개의 연구소를 두고 해외 인재도 빨아들였습니다. 이렇게 확보한 인재들이 이탈한다는 게 화웨이로서는 더 뼈아픈 부분일 겁니다 .

👉 비축 반도체로 버티며 미 대선 후 협상 시도할듯

화웨이는 9 월 15 일 미국의 제재가 발효되기 전까지 최대한 반도체를 사모으고 있습니다 . 작년 일본에서 사들인 부품 구입액이 2018년 대비 50% 나 늘었다고 하죠 . 업계에서는 화웨이가 6 개월 정도 버틸 수 있는 반도체를 비축한 것으로 봅니다 .

그 다음은 미국 대선이 끝나길 기다릴 겁니다 . 트럼프 대통령이 재선에 성공하든 , 조 바이든 전 부통령이 당선되든 중국 정부는 화웨이를 살리기 위해 미국 행정부와 거래에 나설 가능성이 높습니다. 최근 방한한 양제츠 외교담당 정치국원이 서훈 국가안보실장을 때도 우리 정부에 화웨이 문제 해결을 위한 협조를 요청했을 것으로 보입니다.

