영화 '뮬란'의 엔드크레딧 송 중 하나로 영화의 감동을 배가시키는 크리스티나 아길레라의 'Loyal, Brave, True' 뮤직비디오가 공개돼 화제를 모으고 있다.

용감하고 지혜로운 뮬란이 사랑하는 가족을 위해 여자임을 숨기고 잔인무도한 적들로부터 나라를 지키는 병사가 되어, 역경과 고난에 맞서 위대한 전사로 거듭나는 이야기를 그린 액션 블록버스터 영화 ‘뮬란’(감독 니키 카로, 수입배급 월트디즈니 컴퍼니 코리아)이 영화의 엔드 크레딧에 삽입되어 진한 감동과 여운을 선사하고 있는 크리스티나 아길레라의 ‘Loyal, Brave, True’ 뮤직비디오를 공개해 이목을 사로잡는다.

‘뮬란'의 새로운 OST ‘Loyal, Brave, True’는 22년 전 개봉한 애니메이션 ‘뮬란’에서 ‘Reflection’(Pop ver.)을 부르며 일약 스타덤에 오른 세계적인 팝스타 크리스티나 아길레라가 가창을 맡아 주목받고 있다. 크리스티나 아길레라는 2020년 버전의 ‘Reflection’에 이어 실사화된 ‘뮬란’에 처음으로 등장하는 OST ‘Loyal, Brave, True’ 작업에도 참여하며 ‘뮬란’을 향한 아낌없는 지원사격에 나서 눈길을 끈다. 그녀의 소울풀한 보컬이 돋보이는 ‘Loyal, Brave, True’는 본 모습을 숨긴 소녀에서 진정한 전사로 거듭나는 뮬란의 여정을 뮬란의 관점에서 풀어내는 가사로 진한 감동을 자아낸다.

지난 8월 14일(금) 디즈니 뮤직 VEVO 공식 유튜브 채널을 통해 최초 공개된 이후 920만 조회수(9/28(월) 정오 기준)를 기록하며 화제를 모으고 있는 ‘뮬란'의 ‘Loyal, Brave, True’ 뮤직비디오는 강렬한 인상을 선사하는 검붉은 색 의상을 입고 열창하고 있는 크리스티나 아길레라의 모습과 화려하고 유려한 액션을 선보이며 영화의 핵심 키워드인 ‘충성’, ‘용기’, ‘진실’, ‘효’를 그리고 있는 크리스탈 리우(유역비)의 모습으로 시선을 모은다.

이에 영화 팬들은 “This should be nominated for an Oscar for Best Original Song award next year(이 곡은 내년 오스카의 주제가상 후보에 올라야 한다)”(Miss***), “After watching the movie, this song makes so much more sense and gives a more powerful feeling(영화를 본 후 이 노래는 훨씬 더 의미가 있고 더 강렬한 느낌을 준다)”(CNav***), “엔딩곡으로 나온 ‘Loyal, Brave, True’ 너무 좋아요. 완전 제 취향입니다. 충성, 용기, 진실 그리고 효!”(espa***), “엔딩에 크리스티나 아길레라 나올 때 반갑고 벅참! 감동X100”(홍***)와 같은 반응을 보이고 있어 영화의 엔드크레딧에 삽입된 크리스티나 아길레라의 OST로 감동과 여운을 더하는 ‘뮬란’에 대한 관람 욕구를 배가시킨다.

