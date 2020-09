[OSEN=지민경 기자] 그룹 블랙핑크가 역대급 정규앨범으로 돌아온다.

지난 여름 신곡 'How You Like That'과 'Ice Cream'으로 전세계를 뜨겁게 달군 블랙핑크가 오는 10월 2일 첫 정규앨범 ‘THE ALBUM’을 발매하고 글로벌 인기 상승세를 이어간다.

앞서 공개된 블랙핑크 멤버들의 다크 몽환 매력을 담은 티저 영상을 통해 앨범 콘셉트에 대한 팬들의 궁금증이 더해지고 있는 가운데 YG엔터테인먼트는 29일 블랙핑크의 정규 1집 ‘THE ALBUM’ 트랙리스트 포스터를 공개하며 글로벌 음악팬들의 기대감을 높였다.

트랙리스트에서 가장 눈에 띄는 것은 단연 타이틀곡 ‘Lovesick Girls’로, 지수와 제니가 공동 작사, 제니가 공동 작곡가로 이름을 올려 진정성을 더했다. 데뷔 때부터 지금까지 모든 곡을 함께한 YG 최강 프로듀서 테디와 제니, 지수가 작곡 작사 협업으로 어떤 시너지를 발휘했을지 기대가 모아진다.

또한 최근 미국 빌보드 핫100 차트 1위에 오르며 전세계적인 인기를 모으고 있는 세계적인 여성 래퍼 카디 비(Cardi B)와의 콜라보레이션도 예고돼 화제를 모으고 있다. 블랙핑크의 이번 앨범 4번 트랙 ‘Bet You Wanna’에 피처링으로 참여한 카디 비는 지난 2018년 정규 1집 ‘Invasion of Privacy’로 제 61회 그래미 어워즈에서 ‘최우수 랩 앨범’ 부문 사상 최초의 여성 수상자가 된 아티스트다.

특히 올해 매건 더 스탤리언과의 협업곡 ‘WAP’으로 글로벌 차트 정상을 휩쓸고 있는 카디 비와 K팝 센세이션을 일으키고 있는 블랙핑크의 만남은 막강한 글로벌 파급력을 자랑할 것으로 예상된다.

이외에도 'Pretty Savage' 'Crazy Over You' 'Love To Hate Me' 'You Never Know' 등 다채로운 장르의 수록곡이 예고되어 블랙핑크가 들려줄 새로운 음악을 기대케 하고 있다.

이날 유튜브 채널 구독자 수 4880만명을 돌파하며 전 세계 아티스트 중 두 번째 많은 유튜브 구독자 수를 보유한 그룹이 된 블랙핑크가 첫 정규앨범 'THE ALBUM'으로 또 어떤 글로벌 성과를 이뤄낼지 관심이 집중된다.

한편 블랙핑크가 오랜 시간 공들인 정규 1집 ‘THE ALBUM’ 음원과 타이틀곡 'Lovesick Girls' 뮤직비디오는 10월 2일 오후 1시(한국 시간)에 공개된다. /mk3244@osen.co.kr

