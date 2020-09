[OSEN=지민경 기자] 슈퍼주니어-D&E가 미니 4집 ‘BAD BLOOD’(배드 블러드)에 이어 미니 4집 스페셜 앨범 ‘BAD LIAR’(배드 라이어)로 인기를 이어가고 있다.

어제(28일) 오후 6시 아이튠즈를 통해 전 세계에 공개된 새 앨범 ‘BAD LIAR’는 사우디아라비아, 칠레, 에콰도르, 요르단, 페루, 홍콩, 인도네시아, 마카오, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 대만, 베트남 등 전 세계 13개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위에 등극하며 슈퍼주니어-D&E의 글로벌한 파워를 입증했다.

이어 슈퍼주니어-D&E는 오늘(29일) 오후 8시 유튜브 슈퍼주니어 채널 및 네이버TV SMTOWN 채널에서 ‘SUPER JUNIOR-D&E THE STAGE’(슈퍼주니어-D&E 더 스테이지)를 통해 감각적인 신곡 ‘No Love’(노 러브) 무대 영상을 공개한다. 오리지널 ‘No Love’ 무대를 시작으로, 다양한 버전의 무대 영상과 비하인드 콘텐츠가 순차 오픈될 예정이어서 눈길을 모은다.

한편 슈퍼주니어-D&E의 새 앨범에는 타이틀 곡 ‘No Love’를 포함해 ‘B.A.D’, ‘Contact’, ‘오늘이 지나고 나면 (To you, Tomorrow)’, ‘Change (變花)’, ‘Off Line’, ‘너의 이름은 (What Is Your Name?) (Feat. SHINDONG) (Bonus Track)’까지 총 7 트랙이 수록돼 있다. 그중 타이틀 곡 ‘No Love’는 매력적인 이성에게 강렬하게 끌리는 본능을 솔직하게 표현한 가사가 인상적이다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 레이블SJ