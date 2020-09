[OSEN=이승훈 기자] 그룹 이달의 소녀(LOONA)가 새 미니앨범 '미드나잇'(12:00)의 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

소속사 블록베리크리에이티브는 29일 이달의 소녀(희진, 현진, 하슬, 여진, 비비, 김립, 진솔, 최리, 이브, 츄, 고원, 올리비아 혜)의 공식 SNS에 멤버 츄, 이브, 비비의 개인 콘셉트 포토를 게재, 새로운 무드의 콘셉트를 선보였다.

공개된 콘셉트 포토 속 이달의 소녀 츄, 이브, 비비는 흰색 모자와 의상으로 스타일링을 통일한 소녀들 중간에 자리를 잡고 카메라를 응시, 누군가를 바라보는 듯한 모습을 표현하는 등 몽환적인 분위기를 연출했다.

화려한 투톤 컬러로 변신한 츄는 간절한 기다림이 느껴지는 표정을 지으면서 응시하는 대상을 향해 몸을 돌려 아련함을 표현하는 등 감탄을 자아냈다.

또한 이브는 시크한 헤어 스타일링과 포즈를 통해 당당한 모습을 선보여 시선을 끌었다. 마지막으로 비비는 비비드한 오렌지 컬러의 헤어가 흰색 모자와 의상 속에서 포인트가 되어 돋보이는 비주얼로 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다.

이달의 소녀는 앞서 지난 28일 슬로건 포스터를 공개, ‘With all LOOΠΔs around the world’(세상의 모든 이달의 소녀들과 함께)‘라는 메시지를 전달하는 등 세계관 스토리를 더해 글로벌 팬들의 호기심과 다양한 해석을 이끌어내고 있다.

이달의 소녀는 이날 공개된 츄, 이브, 비비에 이어 앞으로도 멤버별 콘셉트 포토가 공개될 예정이다.

한편, 이달의 소녀의 세 번째 미니앨범 '미드나잇'(12:00)은 오는 10월 19일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 발매된다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] 블록베리크리에이티브