[OSEN=하수정 기자] 서인영이 부모님이 있는 본가에서 반려견과 휴식을 취했다.

가수 서인영은 29일 오후 자신의 인스타그램에 "Fall time fun times♡♡♡ We need more of this!!! I think the dogs love it♡♡♡"이라는 영어 멘트와 함께 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 서인영이 부모님이 살고 있는 본가에 방문해 반려견과 재밌는 놀고 있는 모습이 담겨 있다. 서인영의 반려견들은 초록 잔디가 깔린 넓은 마당을 신나게 뛰어다녔고, 서인영도 모처럼 힐링 타임을 가지면서 얼굴 한가득 미소를 지었다.

한편, 서인영은 최근 SBS Plus 예능 '내게 ON 트롯'에 출연, '아모르파티'를 열창해 극찬을 받기도 했다.

/ hsjssu@osen.co.kr

[사진] 서인영 SNS