[OSEN=김수형 기자] 걸그룹 있지(ITZY) 멤버 류진이 팬들을 심쿵하게 하는 사진으로 근황을 전했다.

28일인 오늘 걸그룹 있지 공식 SNS를 통해서 류진의 사진이 여러 장 게재했다. 공개된 사진 속에서 류진은 다양한 포즈를 취하고 있는 모습.

류진은 카메라를 향해 V자를 취하며 미소짓고 있거나 시크한 표정으로 섹시미까지 발산해 또 한 번 팬들의 이목을 사로 잡았다.

한편, 류진이 속한 ITZY(있지)가 'Not Shy'(낫 샤이) 뮤직비디오로 '4연속 1억 뷰'를 달성했다. 지난 8월 17일 발매한 미니 3집 'Not Shy'의 동명 타이틀곡 뮤직비디오는 공개 41일 50분 만인 27일 오후 6시 50분경 유튜브 조회 수 1억 회를 넘어섰다.



데뷔곡 '달라달라' 뮤직비디오가 1억 뷰 돌파까지 걸린 57일 14시간을 16일이나 앞당겼고, 전작 'WANNABE'(워너비)가 세운 43일 2시간 50분보다 월등히 빠른 속도로 달성한 자체 최고 기록이다.



이로써 ITZY는 '달라달라'와 'ICY'(아이씨), 'WANNABE'에 이어 'Not Shy'까지 네 편의 억대 조회 수 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

/ssu0818@osen.co.kr

[사진] '' 방송화면 캡쳐