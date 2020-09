[OSEN=심언경 기자] 보이그룹 원어스(ONEUS)가 미니앨범 '라이브드(LIVED)' 활동 종료 소감을 전했다.

지난 8월 네 번째 미니앨범 '라이브드(LIVED)'로 컴백한 원어스는 5주간 타이틀곡 '투비 오어 낫투비(TO BE OR NOT TO BE)'와 수록곡 '에어플레인(Airplane)' 활동을 펼쳤다.

특히 원어스는 이번 활동에서 더욱 짜임새 깊어진 스토리텔링을 통해 팬덤 확장에 성공, 명실상부 글로벌 K팝 그룹으로 우뚝 섰다.

다음은 '라이브드(LIVED)' 활동을 성공적으로 마친 원어스의 일문일답이다.

- 미니앨범 'LIVED' 활동 마무리 소감은?

이번 'LIVED' 앨범은 저희 원어스에게 의미가 큰 것 같습니다. 원어스의 새로운 도전이기도 했고, 여러 모습을 보여 드리기 위해 많이 노력했습니다. 우리 달님들 덕분에 차트인도 했고, 후속곡 활동으로 타이틀과는 또 다른 새로운 모습을 보여드릴 수 있어서 너무 재밌었던 것 같습니다.

- 처음으로 톡톡 튀는 청량한 콘셉트를 시도하였다. 특별히 이렇게 후속곡 활동을 하게 된 이유가 있나?

팬분들의 응원과 사랑을 많이 받은 만큼 무대로 보답하고 싶었습니다. 어떤 무대를 할까 고민하던 중 깜짝 선물을 해드리자고 생각했고, 팬분들께 보고 싶은 의상과 관련한 의견을 받아 'Airplane'에 콘셉트를 녹여 열심히 준비했습니다. 팬분들이 보고 싶어 한 의상으로 활동해서 더욱더 행복하게 활동할 수 있었던 것 같습니다.

- 이번 'LIVED'로 음반 판매량 초동 기록을 경신했고, 현재까지 10만장에 육박하는 판매량을 보이고 있다. 또, 미국 빌보드 소셜50 차트에도 7주 연속 진입했는데 원어스의 성장 원동력은 뭐라 생각하나?

우선 항상 응원해 주시는 우리 달님들 너무 감사합니다!! 부족한 저희에게 너무나도 큰 사랑을 주시는 것 같습니다. 팬분들의 응원으로 활동하는 매 순간이 행복했습니다. 앞으로도 저희를 응원해주시는 분들을 실망시켜 드리지 않도록 더 큰 성장을 보여주고 싶습니다!

- '로드 투 킹덤' 이후 첫 활동이었다. 원어스가 생각하기에 프로그램 출연으로 어떤 점이 도움이 된 것 같나?

여러 가지 콘셉트의 무대를 짧은 시간 내에 준비하고 다른 팀들의 무대도 보면서 많은 걸 배웠습니다. 여러 가지 부분들이 무대 위에서 좀 더 자연스러워진 것 같아서 모든 멤버들이 정신적으로나 실력적으로 도움이 된 것 같습니다!

- 이번 활동을 통해 가장 기억에 남는 일은 무엇인가?

무대 하나하나가 기억에 남습니다. 'TO BE OR NOT TO BE' 무대가 춤도 그렇고 퍼포먼스도 화려하고 어려운 부분들이 많아서 더욱 기억에 남는 것 같습니다. 난이도가 높은 안무가 많아서 긴장하기도 했는데, 활동이 잘 마무리되어서 정말 다행이라고 생각합니다!!

그리고 일주일 정도 'Airplane'으로 음악방송 활동을 했는데 그동안 보여드렸던 강렬한 퍼포먼스가 아닌, 매번 의상 콘셉트(마린룩, 교복, 야구복, 승무원, 복고, 멜빵룩 등)를 바꾸면서 그에 맞는 제스처와 오프닝 안무도 변경했습니다. 새로운 오프닝 안무를 만드는 과정도 너무 재밌었고, 많이 준비한 만큼 달님들도 좋아해 주셔서 너무 행복했습니다. 'LIVED' 활동 처음부터 마지막까지 알차게 마무리한 것 같아서 행복했던 활동이었습니다.

- 'LIVED'는 전작 'COME BACK HOME'의 연장선으로 원어스만의 세계관을 확장했다는 평가를 얻었다. 다음 앨범을 스포일러한다면?

벌써 다음 앨범을 스포하기엔 살짝 이른 것 같아서 아직은 비밀입니다!! 하지만 기대감을 가지고 원어스만의 스타일과 느낌으로 표현해낼 많은 이야기들을 기대해주시면 좋겠습니다. 더 좋은 모습으로 금방 돌아올 테니까 기다려주세요~!

- 앞으로의 활동 계획과 올해 이루고 싶은 목표는?

이번에 팬분들의 관심과 응원을 받으며 행복하게 네 번째 미니 앨범 'LIVED' 활동을 마쳤습니다! 새로운 앨범이 발매되기 전까지 다양한 콘텐츠와 SNS 등을 통해 팬분들과 소통을 하며 더 좋은 모습 보여드리기 위해 또 노력하겠습니다! 얼마 남지 않은 올해도 멤버들 모두 다치지 않고 무사히 보냈으면 좋겠고, 더 다양한 무대에서 좋은 모습 보여드리고 싶습니다!앞으로도 항상 발전하는 모습 보여드릴 수 있도록 노력하는 원어스가 될 테니까 많이 사랑해주세요!!

- 팬들에게 한마디

(RAVN) 항상 투무니들 덕분에 이번 활동에도 너무 즐겁고 행복하게만 지냈네요 :)) 컴백 전부터 매번 정말 좋은 선물들 준비했으니 기대해 달라고 말씀드렸었는데 정말 좋은 선물이었죠? :)) 다음 활동도 더 좋은 선물들로 가득 가져올 테니 기다려줘요 사랑해 우리 투무니 :)) <33333

(서호) 투무니들 이번 활동도 많이 응원해 주셔서 너무 감사드려요!!! 얼른 더욱 멋진 모습으로 돌아오겠습니다ㅎㅎㅎㅎㅎ 조금만 기다려주세요!! 항상 사랑해요!!♡♡♡

(이도) 투문 이번 활동도 응원해주시고 사랑해 주셔서 너무 감사해요♡ 투문들 덕분에 이번 활동도 무사히 잘 마무리 할 수 있었던 거 같아요♡ 항상 이렇게 저희 원어스 옆에 같이 있어주고 힘이 되어주고 사랑해 주셔서 너무 감사해요♡ 원어스가 사랑을 많이 받은 만큼, 앞으로도 더 투문들에게 행복을 줄 수 있도록 노력할게요♡ 너무 고맙고 사랑해요 투문♡

(건희) 달님들! 이번 활동도 많이 사랑해주시고 응원해 주셔서 고마워요 덕분에 이번 앨범 활동하면서 정말 좋은 에너지 받았어요! 앞으로도 건희의 도전을 함께 해 주시고 지금처럼 옆에 있어 주실 거죠?! 주신 만큼 보답드릴 수 있는 건희가 될게요! 투문! 정말 많이 사랑해요~!

(환웅) 이번에는 또 두 가지 곡으로 무대를 보여 드렸는데요! 걱정했던 점들도 있었지만 많이 좋아해 주시고 응원해주신 덕분에 두 배로 행복하고 감사했습니다! 앞으로도 오래오래 함께해요~

(시온) 달님들!! 이번 활동도 함께해줘서 너무 고마워요!! 직접 만나지 못해 아쉽지만, 우리 다같이 건강 조심해서 빨리 만날 수 있는 날을 기다릴게요!! 항상 곁에 있어 줘서 너무 고마워 진짜 많이 사랑해 우리 달님들

/notglasses@osen.co.kr

[사진] RBW