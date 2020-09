[OSEN=장우영 기자] 가수 브랜드평판 2020년 9월 빅데이터 분석결과, 1위 방탄소년단, 2위 임영웅, 3위 블랙핑크 순으로 분석되었다.

한국기업평판연구소는 2020년 8월 25일부터 2020년 9월 26일까지의 가수 브랜드 빅데이터 127,284,784개를 분석하여 소비자들의 브랜드 참여, 미디어, 소통, 커뮤니티 분석을 하였다. 지난 2020년 8월 가수 브랜드 빅데이터 167,302,895개보다 23.92% 줄어들었다.

가수 브랜드평판지수는 소비자들에게 사랑받는 음원을 선보이고 있는 가수 브랜드 빅데이터를 추출하고 소비자 행동분석을 하여 참여가치, 소통가치, 미디어가치, 커뮤니티가치로 분류하고 긍부정비율 분석과 평판분석 알고리즘을 통해 분석된 지표이다. 브랜드 평판분석을 통해 브랜드에 대해 누가, 어디서, 어떻게, 얼마나, 왜, 이야기하는지를 알아낼 수 있다.

2020년 9월 가수 브랜드평판 30위 순위는 방탄소년단, 임영웅, 블랙핑크, 아이유, 강다니엘, 영탁, 오마이걸, 이찬원, (여자)아이들, 화사, 여자친구, 제시, 정동원, 아이즈원, 세븐틴, 엑소, 장민호, 레드벨벳, 백현, 백지영, 트와이스, 태연, 청하, 마마무, 선미, 에이핑크, 송가인, ITZY, 조이, 비 순으로 분석되었다.

1위, 방탄소년단 브랜드는 참여지수 5,923,484 미디어지수 4,447,168 소통지수 6,778,876 커뮤니티지수 5,400,479가 되면서 브랜드평판지수 22,550,007로 분석되었다. 지난 8월 브랜드평판지수 16,410,548과 비교하면 37.41% 상승했다.

2위, 임영웅 브랜드는 참여지수 4,683,889 미디어지수 1,691,291 소통지수 2,534,869 커뮤니티지수 1,529,889가 되면서 브랜드평판지수 10,439,938로 분석되었다. 지난 8월 브랜드평판지수 12,257,963과 비교하면 14.83% 하락했다.

3위, 블랙핑크 브랜드는 참여지수 1,592,828 미디어지수 1,460,525 소통지수 3,424,287 커뮤니티지수 3,123,995가 되면서 브랜드평판지수 9,601,636으로 분석되었다. 지난 8월 브랜드평판지수 17,480,886과 비교하면 45.07% 하락했다.

4위, 아이유 브랜드는 참여지수 1,789,403 미디어지수 686,534 소통지수 1,517,219 커뮤니티지수 1,863,057이 되면서 브랜드평판지수 5,856,213으로 분석되었다. 지난 8월 브랜드평판지수 6,529,379와 비교하면 10.31% 하락했다.

5위, 강다니엘 브랜드는 참여지수 766,887 미디어지수 341,876 소통지수 2,877,709 커뮤니티지수 1,582,739가 되면서 브랜드평판지수 5,569,211로 분석되었다. 지난 8월 브랜드평판지수 11,066,757와 비교하면 49.68% 하락했다.

한국기업평판연구소 구창환 소장은 "2020년 9월 가수 브랜드평판 분석결과, 방탄소년단 브랜드가 1위를 기록했다. 가수 브랜드 카테고리를 분석해보니 지난 2020년 8월 가수 브랜드 빅데이터 167,302,895개보다 23.92% 줄어들었다. 세부 분석을 보면 브랜드 소비10.77% 하락, 브랜드 이슈 56.49% 하락, 브랜드 소통 2.07% 상승, 브랜드 확산 10.70% 하락했다"라고 평판 분석했다.

이어 "방탄소년단 브랜드가 1위로 뛰어오르면서, 임영웅 브랜드 2위, 블랙핑크 브랜드 3위를 기록했다. 방탄소년단 브랜드는 '다이너마이트 Dynamite'로 유튜브에서 조회수 4억건을 넘어섰다. 역대 K팝 뮤직비디오 중 가장 빨리 4억뷰에 도달한 것이다. 블랙핑크 브랜드는 'how you like that'로 꾸준한 관심을 모으고 있었다. 임영웅 브랜드는 '이제 나만 믿어요, 바램'으로 브랜드 소비를 높이고 있다"라고 밝혔다.

이번 브랜드평판조사는 2020년 8월 25일부터 2020년 9월 26일까지의 방탄소년단, 임영웅, 블랙핑크, 아이유, 강다니엘, 영탁, 오마이걸, 이찬원, (여자)아이들, 화사, 여자친구, 제시, 정동원, 아이즈원, 세븐틴, 엑소, 장민호, 레드벨벳, 백현, 백지영, 트와이스, 태연, 청하, 마마무, 선미, 에이핑크, 송가인, ITZY, 조이, 비, 박진영, 헤이즈, 이하이, 김희재, 지코, 규현, 산들, 폴킴, 백예린, 전소미, 창모, 볼빨간사춘기, 오반, 악동뮤지션, 솔지, 장범준, 하현우, 박혜원, 마크툽, 스탠딩에그 에 대한 브랜드 빅데이터 분석으로 이뤄졌다. /elnino8919@osen.co.kr