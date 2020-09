[OSEN=장우영 기자] 배우 지성-이보영 부부가 일곱 번째 결혼 기념일을 맞았다.

지성은 27일 자신의 인스타그램에 “우리의 결혼 기념일! 지유가 그린 그림. Sep 27. 2020”이라는 글과 사진을 올렸다.

사진에는 딸 지유가 그린 지성-이보영의 결혼기념일 축하 그림이 담겼다. 턱시도를 입은 아빠 지성과 웨딩드레스를 입은 엄마 이보영의 모습이 담겼다.

지유는 그림 옆에 “My mommy and daddy love each other!”, “I love mommy and daddy too!”라는 글을 덧붙였다. 사랑으로 가득한 지성-이보영 가족의 모습을 엿볼 수 있다.

지성과 이보영은 2013년 9월 27일 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. /elnino8919@osen.co.kr