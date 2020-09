[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 이달의 소녀(LOONA)가 새 미니앨범 '미드나잇'(12:00)의 트랙리스트를 공개했다.

소속사 블록베리크리에이티브는 25일 0시 이달의 소녀(희진, 현진, 하슬, 여진, 비비, 김립, 진솔, 최리, 이브, 츄, 고원, 올리비아 혜) 공식 SNS를 통해 '미드나잇'(12:00) 트랙리스트 이미지를 공개하며 이목을 집중시켰다.

공개된 트랙리스트는 타이틀곡 '와이낫?'(Why Not?)을 포함해 '미드나잇(12:00)', '목소리(Voice)', '기억해(Fall Again)', '유니버스(Universe)', '숨바꼭질(Hide & Seek)', '웁스!(OOPS!)' 그리고 '목소리(Voice)'의 영어 버전인 '스타(Star)'까지 총 8곡으로 구성돼 있다.

이달의 소녀의 트랙리스트 이미지는 페스티벌을 연상시키는 푸른 야자수와 강렬한 태양빛으로 눈부심을 더했으며 사전에 공개된 콘셉트 포토 속 자유로운 느낌의 무드를 이어가 이달의 소녀만의 미드나잇 페스티벌에 대한 궁금증을 자아냈다.

이번 타이틀곡 '와이낫?'(Why Not?)은 이달의 소녀가 지금까지 발매한 타이틀곡 '하이 하이'(Hi High)와 '버터플라이'(Butterfly), '쏘왓'(So What)에 이어 계속해서 반전 매력의 트랜디하고 컨셉적인 타이틀곡을 유지할 것으로 예상돼 기대감이 증폭된 상태이다.

또한 지금까지 공개된 티저 이미지만으로도 새로운 스타일에 대한 도전이 인상 깊으며, 무엇보다 매 앨범 마다 'For All LOOΠΔs Around the World'(세상의 모든 이달의 소녀를 위해), 'To all LOOΠΔs around the world'(세상의 모든 이달의 소녀들에게)라는 슬로건을 통해 메시지를 전하였기에 이번 앨범 또한 어떤 스토리와 세계관을 선사할지 귀추가 주목된다.

특히 지난 2월 발매된 '해시'(#)의 앨범 프로듀싱에 참여했던 이수만 프로듀서가 새 미니앨범 '미드나잇'(12:00)의 앨범 프로듀싱에도 참여한 것으로 알려져 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 일으키고 있다.

이달의 소녀의 세 번째 미니앨범 '미드나잇'(12:00)은 오는 10월 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com