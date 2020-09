[OSEN=지민경 기자] K팝 어벤져스 SuperM(슈퍼엠)이 첫 정규앨범으로 전세계 팬들에게 희망의 메시지를 선사한다.

슈퍼엠은 25일 오후 1시 각종 음원사이트를 통해 정규 1집 ‘Super One’ 전곡 음원과 타이틀곡 ‘One (Monster & Infinity)’ 뮤직비디오가 공개됐다.

지난해 10월 데뷔해 첫 미니앨범 ‘SuperM’을 발표하고 글로벌 음악 시장에 출사표를 던진 슈퍼엠은 11개월 만에 첫 정규앨범 ‘Super One’으로 돌아왔다.

SuperM의 정규 1집 ‘Super One’은 '우리 모두는 특별한(Super) 존재로서 각자(One)의 힘을 가지고 있으며, 우리가 겪고 있는 어려움을 하나된(One) 힘으로 함께 극복해 나가자'는 긍정의 메시지를 담은 앨범으로, 앞서 공개한 싱글 ‘100’(헌드레드)와 ‘호랑이 (Tiger Inside)’를 포함해 다채로운 장르의 총 15곡이 수록됐다.

지난 23일 선공개된 타이틀곡 ‘One (Monster & Infinity)’은 이번 정규 앨범 수록곡 ‘Monster’(몬스터)와 ‘Infinity’(인피니티)를 합쳐서 만든 하이브리드 리믹스(Hybrid Remix) 곡으로, 서사적인 곡 구성과 트랜지션이 카타르시스를 선사한다.

"고갤 들어 Hear it talking to me / In my body, from the shadow waking up / Bring the battle, gimme what I want, / alright" 등 앞에 닥친 고난들을 이겨내고 더 높은 곳으로 나아가고자 하는 의지를 표현한 가사가 인상적이다.

이외에도 타이틀곡 'One'의 바탕이 된 'Monster'와 'Infinity' 역시 'One'과는 또 다른 강렬하고 에너제틱한 매력으로 듣는 이들을 사로잡는다.

또한 함께 공개된 뮤직비디오에서 슈퍼엠은 군복을 재해석한 의상을 입고 파워풀한 퍼포먼스를 선보이며 남성미 넘치는 매력으로 팬심을 저격했다.

앞서 첫 미니앨범으로 데뷔와 동시에 빌보드 200 1위를 기록하며 전세계 음악시장에 큰 반향을 일으킨 슈퍼엠이 첫 정규앨범으로 또 어떤 글로벌 활약을 펼칠지 기대가 모아진다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 뮤직비디오 캡처