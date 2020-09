[OSEN=김은애 기자] 그룹 펜타곤이 트레일러 영상을 공개하고 컴백 분위기 예열에 나섰다.

큐브 엔터테인먼트는 25일 0시 펜타곤 공식 SNS 채널을 통해 컴백 트레일러 'KEEP US BY YOUR SIDE'를 공개했다.

모노톤의 영상미가 돋보이는 트레일러 영상에는 리더 후이를 시작으로 각 멤버들이 순차적으로 등장해 카메라와 강렬한 눈 맞춤을 하고 있어 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

특히 "새까만 밤하늘에 반짝이던 별빛 / 새하얀 꽃처럼 아름답게 수 놓였던 마음들 / 모든 이야기가 아름답고 빛날 순 없겠지만 / 좋아하는 날들이 있어 여전히 안녕한 우리의 시간 / 다른 곳에 있어도 기쁨, 슬픔, 아픔, 행복을 나눌 수 있어 / 여전히 이 곳에서 / 같이 있어 우린"이라는 후이의 내레이션이 함께 삽입되어 있어 새 앨범에 대한 궁금증을 증폭시켰다.

펜타곤은 지난 2월 발매한 정규 1집 'UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)'이후 약 8개월 만에 신보를 발표한다.

멤버 옌안의 복귀를 알리는 스포일러 영상 'I'VE BEEN KEEPING AN EYE ON YOU'에 이어 그간 꺼내놓지 못했던 진솔한 이야기들을 담은 인터뷰 필름 'RE: PENTAGON' 그리고 컴백 트레일러 'KEEP US BY YOUR SIDE'까지 다채로운 컴백 콘텐츠를 순차적으로 오픈하며 컴백 열기를 고조시키고 있다.

매 앨범마다 직접 프로듀싱에 참여하며 '자체제작돌'이라는 수식어를 얻은 펜타곤이 어떤 새로운 모습으로 팬들 앞에 나설지 이목이 집중된다.

한편, 펜타곤은 오는 10월 컴백을 목표로 막바지 앨범 작업에 구슬땀을 흘리고 있다. /misskim321@osen.co.kr

