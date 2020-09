[OSEN=지민경 기자] 블랙핑크 로제가 외롭고 높고 쓸쓸한 청춘의 고독과 야성이 교차하는 이미지로 강렬한 인상을 남겼다.



YG엔터테인먼트는 25일 오후 4시 공식 블로그에 블랙핑크 정규 1집 'THE ALBUM'의 로제 개인 포스터를 추가 게재했다.



이번 포스터 속 로제는 강렬한 눈빛으로 정면을 응시해 치명적인 다크 아우라를 뿜어냈다. 그의 흐트러진 머리칼과 시니컬한 표정은 거칠면서도 아름다운 매력을 동시에 드러내 시선을 사로잡았다.



블랙핑크는 지난 22일부터 지수, 제니, 리사, 로제의 반전 개인 포스터 2종을 순차적으로 공개하며 첫 정규앨범 콘셉트에 대한 글로벌 팬들의 궁금증을 유발했다.



멤버들의 비주얼 콘셉트가 하나씩 베일을 벗을 때마다 팬들의 기대감이 더욱 커진 가운데 블랙핑크 정규 1집 'THE ALBUM' 전곡 음원은 오는 10월 2일 발매된다. 글로벌 음악 시장을 겨냥한 만큼 공개 시간은 미국 동부 시간 기준 0시, 한국 시간으로 같은 날 오후 1시.



블랙핑크는 데뷔 4년만의 첫 정규앨범 발표에 앞서 선공개 싱글 'How You Like That'과 'Ice Cream'을 연이어 히트 시키며 글로벌 음악 시장에서의 존재감을 키웠다.



'How You Like That'은 미국 MTV 비디오 뮤직 어워즈 수상에 이어 유튜브가 선정한 '올여름 최고의 곡'으로 등극하는 등 눈부신 성과를 남겼다. 아울러 셀레나 고메즈와 함께한 'Ice Cream'은 미국 빌보드 '핫100' 차트에서 13위를 기록, K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 자체 경신했고 3주 연속 차트인에 성공했다.



특히 이 두 곡은 블랙핑크의 상반된 매력을 각각 보여줬다는 점에서 의미를 더했다. 'How You Like That'이 힙합 베이스 음악에서 나오는 블랙핑크 특유의 걸크러시와 강렬한 퍼포먼스를 내세웠다면, 'Ice Cream'은 이들이 처음 시도한 귀엽고 상큼한 콘셉트의 팝 장르 곡이었다.



블랙핑크의 정규 1집 'THE ALBUM' 피지컬 음반은 10월 6일 전국 온·오프라인 음반 매장에 출시된다. 선공개 싱글의 인기 '쌍끌이'에 블랙핑크 정규앨범 'THE ALBUM'의 1차 선주문량은 예약 판매 6일 만에 80만 장으로 집계된 바 있다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] YG엔터테인먼트