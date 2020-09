[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 슈퍼주니어-D&E가 새 앨범 발매를 3일 앞두고, 타이틀 곡 'No Love'(노 러브) 뮤직비디오 티저 영상을 공개한다.

오늘(25일) 오후 6시 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널에는 슈퍼주니어-D&E의 신곡 'No Love'의 분위기를 미리 만날 수 있는 뮤직비디오 티저 영상이 오픈될 예정이라 눈길을 모은다.

신곡 'No Love'는 다양한 베이스에 플럭 신스와 스윙 스네어가 더해져 트랙의 텐션이 돋보이는 일렉트로닉 댄스 장르다. "그녀는 원해 Real Love 말해줘 What is love", "이 밤이 지나 사라질 것처럼 그렇게 타올라" 등 상대에게 강렬하게 끌리는 본능을 솔직하게 표현한 가사처럼, 뮤직비디오에도 한층 섹시하고 성숙해진 두 남자의 매력을 담아내 좋은 반응이 기대된다.

한편 슈퍼주니어-D&E의 미니 4집 스페셜 앨범 'BAD LIAR'는 현재 온, 오프라인 음반 판매처에서 예약 구매할 수 있다.

