[OSEN=이승훈 기자] 슈퍼주니어-D&E의 새 앨범에 지난 ‘슈퍼쇼 8’에서 동해, 은혁, 신동이 선보였던 미공개 개인기 곡 ‘너의 이름은 (What Is Your Name?) (Feat. SHINDONG) (Bonus Track)’이 수록돼 높은 관심을 얻을 것으로 보인다.

신곡 ‘너의 이름은 (What Is Your Name?) (Feat. SHINDONG) (Bonus Track)’은 은혁, 신동이 직접 작사에 참여해 팬들에게 하고 싶은 말을 재치 있는 가사로 풀어낸 노래다. “여보 자기 Baby 내 공주님 허니 슈가”, “피곤하지 않니 매일 빠짐없이 나의 머릿속을 돌아다니고 있잖아”, “미안해 넌 앞으로 혼자가 될 것 같아 내 약혼자” 등 유머러스한 가사와 매력적인 무대로 공연 직후 음원 공개 요청이 쇄도했던 만큼, 팬들 사이 뜨거운 반응이 예상된다.

이번 스페셜 앨범에는 미니 4집에 수록된 5 트랙에, 타이틀 곡 ‘No Love’(노 러브), 신동이 참여한 ‘너의 이름은 (What Is Your Name?) (Feat. SHINDONG) (Bonus Track)’까지 총 7 트랙이 담겼다. 이에 슈퍼주니어-D&E는 어제(23일) 오전 10시부터 슈퍼주니어 공식 SNS에 단체, 개인 티저 이미지를 순차적으로 오픈하며 새 앨범 ‘BAD LIAR’(배드 라이어)에 대한 기대감을 증폭시켰다.

한편, 슈퍼주니어-D&E 미니 4집 스페셜 앨범 ‘BAD LIAR’ 전곡 음원과 타이틀 곡 ‘No Love’ 뮤직비디오는 오는 28일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 확인 가능하다.

[사진] Label SJ