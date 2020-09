[OSEN=최나영 기자] 부모의 빚투 논란으로 활동을 중단했던 래퍼 마이크로닷이 돌아온다. 형 산체스 역시 동생의 컴백을 응원하고 나섰다.

마이크로닷은 24일 공식 인스타그램을 통해 "'PRAYER' 9월 25일 정오12PM 공개되는 앨범입니다"라는 글을 게재하며 새 앨범을 발표한다는 컴백 소식을 알렸다. 함께 공개된 재킷에는 사뭇 진지한 표정을 하고 있는 마이크로닷의 얼굴이 담겨져 있다.

그는 "이 앨범에는 제게 주어졌던 지난 2년 이라는 시간 동안, 여러분들에게 전하고 싶었던 이야기들을 담았다"라며 "특히, ‘책임감(Responsibilities)’이라는 곡을 가장 먼저 들려드리고 싶다"고 밝혔다.

이어 "조심스럽고 한편으론 고민과 걱정이 많았던 작업 과정이었지만, 용기를 냈다"라고 전하며 "부디 그간의 제 고민과 생각들을 담은 진심이 여러분에게 잘 다가가기를 소망한다"고 덧붙였다.

그는 자신의 트위터에도 "I hope my sincere message from my heart truly gets across to you. Tomorrow 12pm KST. Music video(with subtitles will be open 2hours before release"라는 글을 적으며 자신의 진심이 노래에 담길 것을 예고했다.

산체스 역시 자신의 SNS에 마이크로닷의 앨범 커버와 함께 '마닷 새 앨범 내일 발매 예정'이란 글을 올리며 동생의 컴백을 응원했다.

마이크로닷의 부모는 지난 1990~1998년 충북 제천에서 친인척과 지인 등 14명으로부터 총 4억 원을 빌린 뒤 이를 갚지 않고 뉴질랜드로 달아난 혐의로 지난해 4월 체포됐다.



초반 마이크로닷은 부모의 잘못을 사실무근이라고 반박했지만 재판부는 "20년간 피해 복구를 위한 노력을 하지 않은 것으로 보인다"며 부친 신씨에게 징역 3년, 모친 김씨에게 징역 1년을 각각 선고했다. 이들은 항소했지만 원심이 유지됐고 지난 5월 상고 포기서를 제출하며 형이 확정됐다.



마이크로닷·산체스 형제는 부모가 이처럼 실형을 선고받자 SNS에 사과문을 올렸다. 이 같은 사건이 알려진 지 1년 반만이었다. 연예계 빚투의 경우 부모의 잘못과 논란으로 인해 자식들이 활동을 중단하는 것에는 대중의 의견이 갈렸지만, 마이크로닷은 초반 강경하게 '사실무근'이란 입장을 편 게 발뺌으로 보여져 대중의 뭇매를 맞았던 바다.

이후 최근 산체스는 자신의 인스타그램에 "매주 아버님, 어머님을 볼 수 있으니 감사한 마음으로! 오늘은 아빠 접견 갔다가 동생 녹음을 받을 계획”이라며 “노래를 시키려는 나의 작은 그림”이라는 글을 올려 마이크로닷이 컴백을 준비하고 있음을 암시하기도 했다.

큰 용기를 낸 컴백임이 분명하지만 여전히 싸늘한 여론은 마이크로닷에게 숙제로 남겨져 있다. 2년여 자숙이 충분한 시간이었는지는 지켜봐야 할 듯 하다.

- 다음은 마이크로닷 글 전문.

