[OSEN=김은애 기자] SuperM(슈퍼엠)이 'One (Monster & Infinity)’으로 하이브리드 리믹스의 정점을 보여줬다.

SuperM은 23일 오후 1시(23일 0시 EST, 22일 21시 PST) 각종 음원사이트를 통해 첫 번째 정규 앨범 ‘Super One’(슈퍼 원)의 타이틀 곡 ‘One (Monster & Infinity)’을 선공개했다.

SuperM 정규 1집의 서막을 여는 타이틀곡 ‘One (Monster & Infinity)’은 서로 다른 두 곡이 하나되어 만들어진 ’하이브리드 리믹스(Hybrid Remix)’의 완결판이다. 앨범에도 수록되는 ‘Infinity’와 ‘Monster’가 합쳐져 만들어진 서사적인 곡 구성과 트랜지션이 주는 카타르시스 위에서 SuperM이 보여주고자 하는 에너지 넘치고 강렬한 퍼포먼스를 담아냈다.

더불어 자신의 앞에 닥친 고난들을 두려움 없이 이겨내고 더 나은, 더 높은 곳으로 나아가고자 하는 결연한 의지를 표현한 자신감 넘치는 가사가 인상적이다.

SuperM은 "고갤 들어 Hear it talking to me In my body, from the shadow waking up Bring the battle, gimme what I want, alright" 등의 가사를 통해 당찬 포부를 드러낸다. 시원한 고음과 거침없는 랩도 돋보인다.

이처럼 'One (Monster & Infinity)’으로 정규 1집 기대감을 최고조로 끌어올린 SuperM. 이들은 오는 24일 오전 미국 NBC의 인기 토크쇼 ‘엘렌 드제너러스 쇼’(The Ellen DeGeneres Show)에서 타이틀 곡 ‘One (Monster & Infinity)’ 무대를 최초 공개할 예정인 가운데 과연 얼마나 폭발적인 글로벌 반응을 끌어낼지 기대가 모아진다.

한편, SuperM은 9월 25일 오후 1시(25일 0시 EST, 24일 21시 PST) 다채로운 장르의 총 15곡이 수록된 정규 1집 ‘Super One’을 공개하며, 타이틀 곡 ‘One (Monster & Infinity)’ 뮤직비디오도 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 만날 수 있다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] SM엔터테인먼트