[OSEN=김은애 기자] 그룹 (여자)아이들 우기가 'Shallow' 커버 영상을 공개하고 진한 감동을 선사했다.

우기는 23일 0시 (여자)아이들 공식 유튜브 채널을 통해 영화 '스타 이즈 본'의 OST로 유명한 Lady Gaga, Bradley Cooper의 'Shallow' 커버 영상을 공개했다.

기타를 직접 연주하며 'Shallow'의 한 소절을 부르는 우기의 모습으로 시작되는 이번 영상은 연습생 때부터 데뷔 후 그리고 현재 우기의 모습을 모노톤으로 담아내 시선을 끌었다.

특히 우기의 매력적인 중저음 보이스와 'Shallow'의 가사가 완벽하게 조화를 이뤄 진한 감동을 선사했으며, 영상 말미 우기의 뒷모습과 함께 'Always be proud of yourself'라는 문구가 등장해 깊은 여운을 남겼다.

우기의 이번 커버 영상은 23일 생일을 맞은 우기가 팬들에게 전하는 깜짝 선물로, "생일에 네버랜드에게 값진 선물을 주는 우기. 정말 고맙다", "지금까지 잘 해왔고, 잘하고 있고, 앞으로도 잘 할 거야. 믿고 응원할게", "목소리 정말 좋다" 등 글로벌 팬들의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

한편, 우기가 속한 (여자)아이들은 오는 11월 8일 온라인 팬미팅 (G)I-DLE OFFICIAL FAN CLUB NEVERLAND 2ND ONLINE FAN MEETING 'GBC in the NEVERLAND'를 개최하고 글로벌 팬들과 만날 예정이다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] 큐브엔터테인먼트