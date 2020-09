[스포츠조선닷컴 정안지 기자]슈퍼주니어-D&E가 새 앨범 티저 이미지를 공개했다.

슈퍼주니어-D&E는 오늘(23일) 오전 10시 슈퍼주니어 공식 SNS를 통해 미니 4집 스페셜 앨범 'BAD LIAR'(배드 라이어) 단체, 개인 티저 이미지를 업로드해 관심을 모았다.

공개된 사진에 멤버 동해와 은혁은 스타일리시한 포즈에 치명적인 눈빛으로 카메라 렌즈를 응시하고 있다. 특히이번 티저 이미지는 슈퍼주니어-D&E의 실물과 배경 속 그림자가 서로 다른 포즈를 취하고 있어 'BAD LIAR'라는 앨범 명을 감각적으로 비주얼화 해, 이목을 집중시킨다.

미니 4집 스페셜 앨범의 타이틀 곡 'No Love'(노 러브)는일렉트로닉 댄스 장르의 노래로, 상대에게 강렬하게 끌리는 본능을 '그녀는 원해 Real Love 알려줘 What is love', '이 밤이 지나 사라질 것처럼 그렇게 타올라' 등 진솔한 가사로 풀어냈다.

한편 미니 4집 스페셜 앨범 전곡 음원과 타이틀 곡 'No Love' 뮤직비디오는 오는 9월 28일 오후 6시 정식 공개된다.

anjee85@sportschosun.com