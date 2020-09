[OSEN=지민경 기자] 블랙핑크(BLACKPINK)가 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 2억 스트리밍 이상의 곡을 또 추가했다.

22일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 'How You Like That'은 스포티파이에서 2억 스트리밍을 최근 돌파했다. 음원 발매 87일 만의 기록이자 '붐바야', '마지막처럼', '뚜두뚜두', '솔로'(제니), '킬 디스 러브'에 이어 블랙핑크 통산 6번째다.

글로벌 음악 시장 내 비중과 영향력을 키워가고 있는 스포티파이에서 블랙핑크의 존재감도 나날이 커지고 있다.

실제 'How You Like That'은 지난 6월 발매 직후 스포티파이 글로벌 톱 50차트서 2위를 차지하며 당시 K팝 최고 순위를 깼다. 아울러 현재 3억 스트리밍을 넘어선 '킬 디스 러브'와 '뚜두뚜두'보다 더욱 빠른 스트리밍 증가 추이를 나타냈다.

블랙핑크는 첫 정규앨범 발매에 앞서 선공개 싱글 'How You Like That'과 'Ice Cream'을 연속 히트시키며 세계적인 걸그룹으로 한걸음 더 올라섰다.

특히 이 두 곡은 블랙핑크의 상반된 매력을 각각 보여줬다는 점에서 의미를 더했다. ‘How You Like That’이 힙합 베이스 음악에서 나오는 블랙핑크 특유의 걸크러시와 강렬한 퍼포먼스를 내세웠다면, ‘Ice Cream’은 이들이 처음 시도한 귀엽고 상큼한 콘셉트의 팝 장르 곡이었다.

‘Ice Cream’은 음원 발매 직후 아이튠즈 월드와이드 송 차트 1위에 등극했고, 별다른 활동 없이도 미국 빌보드 '핫100' 차트에서 13위에 올라 K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 갈아치웠다. 또 오늘(22일) 기준 중국 최대 음원사이트 QQ뮤직에서는 ‘Ice Cream’ 음원 다운로드 수 100만 건을 돌파하며 의미 있는 성과를 달성했다.

블랙핑크는 10월 2일 데뷔 4년 만의 첫 정규 앨범 ‘THE ALBUM’의 전곡 음원을 발표하고 신기록 행진을 예고했다. 음원 발매 시간은 미국 동부시간 기준 0시, 한국 시간으로는 같은 날 오후 1시다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] YG엔터테인먼트