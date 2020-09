[OSEN=지민경 기자] 슈퍼주니어-D&E가 새 앨범 타이틀 곡 ‘No Love’(노 러브)의 가사 일부를 공개하며 기대감을 높였다.

오늘(22일) 오전 10시 인스타그램, 페이스북 등 슈퍼주니어 공식 SNS에는 슈퍼주니어-D&E의 신곡 ‘No Love’ 가사 스포일러 이미지가 업로드돼 눈길을 모았다.

공개된 사진에는 ‘그녀는 원해 Real Love 알려줘 What is love’, ‘Girls lovin’ bad like me’, ‘이 밤이 지나 사라질 것처럼 그렇게 타올라’ 등 상대에게 강렬하게 끌리는 본능을 솔직하게 표현한 가사가 담겨, 타이틀 곡 ‘No Love’에 대한 궁금증을 증폭시켰다.

9월 28일 오후 6시 정식 발매되는 슈퍼주니어-D&E의 미니 4집 스페셜 앨범 ‘BAD LIAR’(배드 라이어)에는 미니 4집 앨범에 수록되었던 5 트랙에 새로운 2 트랙이 더해져, 총 7곡이 수록됐다. 그중 이번 앨범의 타이틀 곡 ‘No Love’는 다양한 베이스에 플럭 신스와 스윙 스네어가 조화를 이루는 일렉트로닉 댄스 장르의 노래다.

앞서 9월 3일 발표한 미니 4집 ‘BAD BLOOD’(배드 블러드)가 전 세계 25개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위를 차지하고 국내 주간 앨범 차트를 석권하며 글로벌적인 사랑을 받은 만큼, 오는 28일 발매를 앞둔 미니 4집 스페셜 앨범 ‘BAD LIAR’ 역시 뜨거운 반응을 얻을 것으로 보인다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 레이블 SJ