[OSEN=김은애 기자] 블랙핑크(BLACKPINK)가 돌아온다. 오는 10월 2일, 데뷔 4년 만의 첫 정규앨범 발매를 앞두고 이들의 본격적인 프로모션이 시작됐다.

YG엔터테인먼트는 21일 오전 10시 공식 블로그를 통해 블랙핑크의 커밍순 포스터(COMING SOON POSTER)를 공개했다.

다소 어두운 공간 속 블랙핑크 멤버들의 뒷모습이 담겼다. 스타일링이 강렬하다. 그밖에 정보는 여전히 베일에 싸였지만, 블랙핑크 특유의 카리스마가 엿보인 전반적인 분위기가 예사롭지 않다.

포스터에 새겨진 음원 발매 일정(October 2nd 2020, 12am EST & 1pm KST)도 눈길을 끌었다. 2020년 10월 2일 미국 동부시간 기준 0시. 한국 시간으로는 같은 날 오후 1시다.

블랙핑크는 예고했던대로 그간 알찬 '열일 행보'를 보여줬다. 올해 연이어 발표한 선공개 싱글이 글로벌 음악 시장을 휩쓸며 첫 정규앨범에 대한 기대감을 키웠다.

지난 5월 레이디 가가와의 협업곡 'Sour Candy'로 컴백 시동을 건 후 6월 첫 정규앨범 선공개 타이틀 'How You Like That', 8월 셀레나 고메즈와 함께한 'Ice Cream'까지 3연속 히트시키며 화려한 행보를 이어왔다.

그 중에서도 'How You Like That'은 미국 MTV 비디오 뮤직 어워즈 수상에 이어 유튜브가 선정한 '올여름 최고의 곡'으로 등극하는 등 눈부신 성과를 남겼다. 아울러 신곡 'Ice Cream'은 미국 빌보드가 9일(현지시간) 발표한 '핫100' 차트에서 13위를 기록, K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 자체 경신했다. 또 유튜브 뮤직 글로벌 톱100 차트서는 압도적인 수치로 1위를 달성해 글로벌 인기를 실감케했다.

블랙핑크의 첫 정규앨범 선주문량은 예약판매 6일 만에 80만장 이상으로 1차 집계된 바 있다. 당시 한 달가량 남았던 정규앨범 발매 일정을 고려했을 때 이 수치는 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

블랙핑크의 첫 정규앨범 ‘THE ALBUM’에 수록된 전곡 음원은 오는 10월 2일 공개되며, 피지컬 음반은 10월 6일 전국 온·오프라인 음반 매장에서 만나볼 수 있다. 10월 14일에는 넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 ‘블랙핑크: 세상을 밝혀라(BLACKPINK: Light Up the Sky)’도 상영된다.

