21일 오후 9시(한국시간) 네이버 V라이브 OSEN 채널에선 '스타로드' 크래비티 편이 첫방송된다. '스타로드' 크래비티 편은 매주 월, 목 팬들을 만날 예정.



크래비티는 데뷔와 함께 다양한 콘텐츠를 통해 톡톡 튀는 입담을 증명해왔다. 그만큼 '스타로드'에서도 크래비티의 남다른 예능센스를 엿볼 수 있을 전망이다.

특히 크래비티는 '스타로드'에서 끈끈한 팀워크를 뽐내며 현장 분위기를 화기애애하게 만들었다는 후문이다. 이들은 '크래비티 어워즈' '고요속의 외침' 'TMI인터뷰' '회식 등의 코너를 즐기며 역대급 텐션을 보여준 것으로 알려졌다.

앞서 크래비티는 데뷔곡 ‘Break all the Rules(브레이크 올 더 룰즈)’로 한터차트 상반기 음반차트 신인 부문 1위를 기록했으며, 아이튠즈 톱 케이팝 앨범 7개 지역 1위, 총 12개 지역 톱3, 아이튠즈 앨범 차트 4위, 빌보드 소셜 50차트 12위 등을 기록했다.

여기에 컴백 앨범 ‘크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투(CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO)’와 수록 타이틀곡 ‘Flame(플레임)’ 발매 당시 네이버 V 라이브를 통해 진행한 컴백 쇼케이스로는 하트 수 2억 개를 돌파하면서 전 세계 뜨거운 인기를 실감케 했다. 이가운데 과연 크래비티가 '스타로드'에선 어떤 매력을 뽐낼지, 또 얼마나 많은 글로벌 팬을 사로잡을지 기대가 모아진다.

