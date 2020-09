[스포츠조선 이승미 기자]'슈퍼 연합팀' SuperM(슈퍼엠, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 멤버 태용과 마크가 작사에 참여한 곡 'Together At Home'(투게더 앳 홈)을 정규 1집을 통해 선보인다.

SuperM의 첫 번째 정규 앨범 'Super One'(슈퍼 원)은 오는 25일 오후 1시(25일 0시 EST, 24일 21시 PST) 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 타이틀 곡 'One (Monster & Infinity)'(원)을 비롯한 다채로운 장르의 총 15곡으로 구성되어 글로벌 음악 팬들의 좋은 반응이 기대된다.

특히, 수록곡 'Together At Home'은 태용과 마크가 올해 초 참여한 온라인 자선 콘서트 'One World: Together At Home'(원 월드: 투게더 앳 홈)에서 선보인 'With You'(위드 유)의 비디오로부터 영감을 얻어 작사 작업에 참여한 곡으로, 비대면이 화두가 된 요즘, 물리적 공간이 아닌 새로운 방식으로 다시금 하나로 뭉쳐 좋은 시간을 만들어 보자는 메시지를 전하는 곡이다.

또한 펑키한 베이스라인이 돋보이는 R&B / 디스코 바이브 넘버로, 누구나 따라서 흥얼거릴 수 있는 쉽고 신나는 후렴구가 듣는 이들을 매료시킬 전망이다.

더불어 SuperM은 19일~20일 0시 각종 SNS 공식 계정을 통해 마크와 루카스의 독보적인 비주얼이 담긴 'Super One'의 티저 이미지를 공개해 많은 관심을 얻고 있다.

이승미 기자 smlee0326@sportshcosun.com