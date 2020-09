[스포츠조선닷컴 김준석 기자] YG 대형 신인 트레저(TREASURE)가 귀여우면서도 박력 있는 '사랑해' 댄스 열풍을 일으킨다.

트레저는 19일 오후 12시 공식 SNS에 두 번째 싱글앨범 'THE FIRST STEP : CHAPTER TWO'의 타이틀곡 '사랑해 (I LOVE YOU)' 댄스 챌린지 오픈 영상을 공개했다.

영상 속 트레저는 대형 스크린 앞에서 압도적인 퍼포먼스를 펼쳤다. 멤버들은 파도가 세차게 넘실대는 배경을 뒤로 한 채 청량미 넘치는 화이트, 청록색 의상을 맞춰 입고 칼군무를 선보여 눈길을 사로잡았다.

트레저의 '사랑해 (I LOVE YOU)'는 빈틈 없이 유기적으로 표현된 안무가 역동적이지만 한켠 누구나 따라하기 쉬운 동작들로 구성됐다. 드럼을 치는 듯한 제스처, 속마음을 고백하듯 가슴을 활짝 여는 안무, 힘차게 발을 내딛는 춤 등으로 이어지다가 마지막에 12명 멤버가 다같이 '손 하트'를 꺼내 보인다.

사랑하는 사람에게 자신의 마음과 매력을 표현할 수 있는 제 2의 언어인 셈. 킬링 파트의 짧은 동작만으로도 다양한 활용이 가능해 인기를 끌 것으로 기대된다.

'널 사랑해'라는 후렴구가 달콤한 '사랑해 (I LOVE YOU)'는 지난 18일 발매됐다. 사랑이라는 감정 한가운데 흠뻑 빠진 소년의 직진 고백이 팬들의 마음을 뒤흔들고 있다.

'사랑해 (I LOVE YOU)'는 음원 발매 직후 일본 최대 음악 사이트인 라인뮤직 실시간 차트와 라쿠텐 뮤직 랭킹 1위에 올랐다. 아울러 인도네시아, 태국, 베트남 등 9개국 아이튠즈 톱송 차트 1위를 차지한데 이어 중국 QQ뮤직 인기 차트에 이름을 올리며 상승세를 타고 있다.

평균 나이 만18세의 그룹답게 '틴크러시' 매력이 제대로 통했다는 평이다. 트레저는 이 기세를 몰아 오늘(19일) MBC '쇼! 음악중심', 내일(20일) SBS '인기가요'서 컴백 무대를 꾸민다. 데뷔 당시 자유분방한 스트릿 힙합 패션을 선보였던 트레저는 이번에 교복 무대 의상을 예고해 큰 관심을 끌고 있다.

'사랑해 (I LOVE YOU)' 댄스 챌린지는 트레저 공식 SNS와 틱톡을 통해 9월 26일 오후 23시 59분(한국시간)까지 진행된다. 트레저의 뜨거운 감성을 가장 잘 표현한 챌린저 다섯 명에게는 'THE FIRST STEP : CHAPTER TWO' 사인 CD가 증정된다.

narusi@sportschosun.com