[OSEN=지민경 기자] 배우 한예슬이 40번째 생일을 맞이했다.

한예슬은 18일 자신의 인스타그램에 "THANK YOU FOR ALL YOUR SWEET BIRTHDAY WISHES"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 이날 생일을 맞이한 한예슬이 풍선과 양초로 꾸며진 곳에서 케이크를 앞에 두고 환하게 미소를 짓고 있는 모습이 담겨 있다. 40세라는 나이가 믿기지 않을 만큼 아름다운 한예슬의 미모가 눈길을 사로잡는다.

한편 한예슬은 최근 개인 유튜브 방송 1주년을 맞이하며 잠시 개인 방송 휴식기를 가진다고 밝혔다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 한예슬 인스타그램