[OSEN=이승훈 기자] YG 대형 신인 트레저(TREASURE)의 신곡 '사랑해 (I LOVE YOU)'가 드디어 오늘 베일을 벗는다. 글로벌 팬들의 성원을 등에 업고 무서운 속도로 컴백한 트레저인 만큼 큰 관심이 집중되고 있다.

트레저는 두 번째 싱글앨범 'THE FIRST STEP : CHAPTER TWO' 전곡 음원과 타이틀곡 사랑해 (I LOVE YOU)' 뮤직비디오를 18일 오후 6시 공개한다. YG엔터테인먼트는 이에 트레저 'D-DAY' 포스터와 앨범 발매 카운터를 가동, 괴물 신인의 두 번째 도약이 임박했음을 알렸다.

이번 앨범에는 한층 짙어진 트레저의 열정이 담겼다. 타이틀곡은 사랑이라는 감정 한가운데 흠뻑 빠진 소년의 이야기를 표현한 노래. '사랑해 (I LOVE YOU)'라는 제목처럼 좋아하는 상대를 향한 트레저의 '직진 고백'이 팬들의 마음을 사로잡을 것으로 기대된다.

특히 '사랑해 (I LOVE YOU)'는 예상치 못한 반전이 있는 멜로디 구성과 데뷔곡 'BOY'보다 더욱 빠르고 강렬한 사운드를 지닌 댄스 팝 장르의 곡이어서 주목된다. 앞서 뮤직비디오 티저를 통해 일부 공개된 '사랑해 (I LOVE YOU)'는 서정적인 도입부 멜로디와 대비되는 강한 드럼 비트로 심박수를 끌어올렸다. 아울러 트레저의 그림 같은 퍼포먼스가 엿보여 글로벌 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.

트레저는 “‘사랑해 (I LOVE YOU)’를 처음 들었을 때 ‘사랑’이라는 복잡 미묘하면서도 달콤한, 휘몰아치는 감정의 롤러코스터를 간접적으로 느꼈다. 많은 분들이 노래를 듣고 공감해 주시면 좋겠다"고 말했다.

트레저는 이어 “후렴구에 반복적으로 등장하는 ‘널 사랑해’라는 구절이 바로 킬링 파트”라고 소개하며, "무대 의상 또한 우리와 가장 잘 어울리는 교복 착장이 확정됐다. 풋풋하고 순수하면서도 저돌적인 면모를 동시에 보여드리겠다"고 밝혔다.

트레저는 지난달 7일 첫 싱글앨범 ‘ THE FIRST STEP : CHAPTER ONE’으로 데뷔했다. 처음부터 글로벌 시장을 겨냥한 이들의 데뷔 타이틀곡 'BOY'는 음원 발매 당일 19개국 아이튠즈 톱송 차트 정상에 올랐고, 앨범 누적 판매량은 24만 장 이상을 기록했다. 이번 두 번째 싱글앨범 역시 예약판매량이 벌써 20만장에 육박해 '하프 밀리언 셀러' 등극을 예고했다.

약 40일 만에 초고속 컴백, 새로운 음악을 들고 돌아온 트레저는 “우리의 다양한 모습들을 빨리 보여드릴 수 있어서 좋고 행복하다. 앞으로도 계속 꾸준한 활동으로 세계 각국 팬분들과 함께 하고 싶다”고 소감을 전했다.

트레저는 'THE FIRST STEP : CHAPTER TWO' 음원 공개 한시간 반 전인 오늘 오후 4시 30분부터 '카운트다운 라이브'로 팬들과 먼저 만난다. 네이버 V라이브로 진행되는 이 방송에서 트레저는 새 앨범 소개부터 뮤직비디오 비하인드 토크, 질의응답 등 코너로 팬들과 진솔한 교감을 나눌 예정이다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] YG엔터테인먼트