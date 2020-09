[OSEN=이승훈 기자] 펜타곤 옌안이 복귀해 10월 컴백에 합류한다.

펜타곤이 오는 10월 약 8개월 만에 전격 컴백하는 가운데, 활동을 중단했던 멤버 옌안의 스포일러 영상을 공개하며 복귀를 알렸다.

공개된 영상에는 조명이 가득한 스튜디오에서 커서가 깜빡이는 모니터를 바라보다 카메라를 향해 미소 짓는 옌안의 모습이 담겨있다. 영상 말미에는 'I've been keeping an eye on you.'라는 문구가 등장해 옌안의 복귀를 손꼽아 기다려온 팬들의 마음을 설레게 했다.

옌안의 복귀는 앞서 한차례 예견된 바 있다. 지난 6일 개최된 펜타곤 온라인 팬미팅 엔딩 크레딧 속 옌안의 이름이 들어갈 자리에 커서만이 깜빡이고 있었기 때문. 당시 팬들은 옌안의 복귀를 암시하는 것이 아니냐며 폭발적인 반응을 보인 바 있다.

엔딩 크레딧과 이어지는 스포일러 영상으로 복귀를 공식화한 옌안은 오는 10월 컴백에 합류해 활발한 활동을 펼칠 예정이다.

한편, 펜타곤은 오는 10월 중 컴백을 목표로 막바지 준비에 몰두하고 있다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] 큐브엔터테인먼트