[스포츠조선닷컴 김수현기자] 그룹 블랙핑크 제니가 강렬한 포스를 뽐냈다.

제니는 18일 인스타그램에 근황을 드러내는 여러 장의 사진을 게재했다.

사진에는 최근 한 패션 매거진과 촬영을 진행한 제니와 블랙핑크 전멤버의 모습이 담겼다.

블랙오프숄더 드레스를 입은 제니는 고풍스러운 헤어까지 완벽 소화해 눈길을 사로잡았다.

특히 제니는 새하얀 피부에 대비되는 블랙 헤어와 강렬한 레드립으로 감탄을 자아냈다.

블랙핑크는 올해 신곡을 연이어 발표하며 K팝 위상을 높이고 있다. 지난 5월, 레이디 가가와의 협업곡 'Sour Candy'부터 첫 정규앨범 선공개곡 'How You Like That'과 'Ice Cream'까지 3연속 히트를 기록했다. 특히 'Ice Cream'은 지난 주 미국 빌보드 '핫100' 차트에 13위로 첫 진입하며 K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 자체 경신했다.

블랙핑크는 오는 10월 2일, 데뷔 4년 만의 첫 정규앨범 'THE ALBUM' 발매를 앞두고 있다. 같은 달 14일엔 넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 '블랙핑크: 세상을 밝혀라(Blackpink: Light Up the Sky)'가 공개된다.

